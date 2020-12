André Luiz de Bragança Imagem Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:40 | Atualizado 09/12/2020 08:40

Niterói - O ator André Luiz de Bragança vive um grande momento de sua carreira.

Depois de ter uma participação na novela "A dona do pedaço", da TV Globo, gravou esta semana uma cena de destaque na novela da Rede Record "Amor sem igual" e ainda foi convidado para integrar o mais novo projeto do canal Netflix. "Foi um ano difícil para muitas pessoas, e eu sofri com isso, mas aproveitei o tempo em isolamento domiciliar para estudar e me atualizar, e o resultado está aparecendo", comemora o artista, diretor, produtor e professor niteroiense.

Publicidade





E para fechar o ano com chave de ouro, mesmo com as dificuldades, sua Indústria para TV (escola para atores) se uniu à Petroliga (centro esportivo) para promover ações solidárias entre o dias 14 a 18 de dezembro. São cinco palestras de nomes conceituados do mercado audiovisual voltadas à classe artística, no valor de R$ 50 as 5 palestras ou R$15,00 cada uma, e o futebol solidário em Petrópolis, com duração de 24h, em que cada jogador contribui com um alimento não perecível ou R$ 10.

Publicidade

Grandes nomes da tv e cinema serão os palestrantes e evento promete ser um sucesso.

Tudo que for arrecadado será revertido em cestas básicas para um Natal mais feliz para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Publicidade

Sobre o ator:

André Luiz de Bragança, nome artístico de André Luiz Pereira Parreiras de Bragança, Sobrinho do artista plástico Antônio Parreiras, iniciou seus trabalhos nas artes no 11 de março do ano de 2005 na Oficina de Atores com Ana Maria Castro onde apresentaram o espetáculo de conclusão “Vestido de Noiva”.

Publicidade

Em 2009 iniciou seus estudos para interpretação de TV com o ator Willian Vita. Em 2011 foi escalado para a novela REBELDES na Rede Record com o personagem Zequinha, sob direção de Ivan Zettel, no ano de 2012 foi escalado para a novela VIDAS EM JOGO com o personagem Dimas, amigo de Andrea (personagem de Simone Spoladori) sob a direção de Alexandre Avancini.

Em 2013 em DONA XEPA foi a André ajudante no Hotel amigo do “Benito” (personagem do ator Emilio Dantas) sob direção de Ivan Zettel, no final de 2013 participou do especial de natal UMA NOITE DE ARREPIAR, como o gerente do mercado onde Bob Carlos trabalhava (André Mattos) sob direção de Rudi Lagemann, em 2014 participando da fase final da novela PECADO MORTAL foi o turista que teve seu carro furtado pelo personagem do ator Fernando pavão sob direção de Alexandre Avancini, em 2015 teve sua participação como o cozinheiro Rudiju em OS DEZ MANDAMENTOS sob a direção de Alexandre Avancini.

Publicidade

Teve experiências como ator em cinema em curtas como “ALUGUEL” e “Paciente Alfa”, este com apresentação de estreia no espaço Solar do Jambeiro. Seu ultimo trabalho foi a gravação das vinhetas das olimpíadas para a rede de tv alemã. Apesar de seu início em interpretação ter acontecido em 2005 mergulhou definitivamente nas artes 2009.