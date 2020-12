Campanha vai até 17 de dezembro Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:40

Niterói - A Comissão de Ação Social da OAB Niterói, presidida por Maria Luiza Procópio, lançou na última segunda-feira, dia 7 dezembro uma importante iniciativa, que visa arrecadar alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, macarrão e óleo, para serem doados à “Campanha Natal sem fome”, promovida pelo Grupo Turma da Sopa.



Os alimentos devem ser entregues até o dia 17 de dezembro, no andar térreo da sede da OAB Niterói, na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507, Centro.



Esta é a segunda campanha solidária promovida pela atual gestão da Comissão de Ação Social da entidade.



A Turma da Sopa é uma ONG, que tem como objetivo a assistência social gratuita continuada e planejada, com o acompanhamento de pessoas em vulnerabilidade social (estando em situação de rua ou não).



“Todo alimento arrecadado será entregue ao Grupo, que promoverá, além das entregas contínuas de cestas básicas, uma ceia de Natal no dia 23 de dezembro e de Ano Novo, em 30 de dezembro. Vamos colaborar. Seja solidário! “, exalta a advogada Maria Luiza Procópio.