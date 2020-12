Vinícius Wu — que trabalhou com Tarso Genro no governo do Rio Grande do Sul e no Ministério da Justiça — estudou na UFF e passou a infância na casa da avó, em Piratininga Imagem Internet

Niterói - Em sua conta no twitter, o doutorando em Comunicação Social pela PUC-Rio comemorou:

"Recebi o convite do Prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, para assumir a Secretaria de Educação da cidade e aceitei o desafio. Portanto, em breve, Niterói passará a contar com um filho da escola pública, negro, vindo da periferia, na coordenação de suas políticas educacionais. Será uma gestão de continuidade, mas aberta à inovação e ciente dos novos e complexos desafios. Darei sequência ao trabalho iniciado há alguns anos pelo amigo e atualmente deputado estadual Waldeck Carneiro, a quem agradeço pela confiança e todo apoio nesta nova jornada!

Niterói conta com uma das melhores administrações municipais do país. Não por acaso é também uma das mais bem avaliadas. Nos últimos 8 anos, sob a liderança de Rodrigo Neves, Niterói avançou em praticamente todas as áreas. Axel dará continuidade a esta trajetória. E quer ir além! E um dos grandes desafios de Niterói nos próximos anos é se tornar uma referência em termos de políticas educacionais inovadoras que contribuam para a construção de uma escola compatível com as exigências da sociedade em rede. Além, claro, de enfrentar os efeitos da pandemia."

A Vereadora Verônica Lima (PT) foi uma das primeiras a festejar a escolha: "Fiquei muito feliz com sua vinda para nossa cidade!!! Parabéns meu querido.", disse a parlamentar.

O prefeito eleito Axel Grael também se manifestou: "Vinícius Wu é mais um nome da minha confiança, com reconhecida capacidade de agregar valor à equipe de governo. Temos um projeto de cidade e vamos fazer Niterói continuar avançando".

Mas saiba quem é o Vinícius Wu:

Doutorando em Comunicação Social pela PUC-Rio. Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio. Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Idealizador do Gabinete Digital uma das mais importantes experiências de governo aberto desenvolvidas no Brasil, vencedora de quatro prêmios nacionais em gestão púbica e três internacionais, incluindo o prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards, concedido pelo World Bank (Banco Mundial BIRD) e o prêmio ao serviço público concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).



Desde 2006 atua nas áreas de Gestão e Administração Pública, tendo desempenhado as funções de Secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura; Secretário-Geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo responsável pela Sistemática de Monitoramento Estratégico dos principais projetos do governo do estado (Em 2014, o Escritório de Gestão Intensiva, EGI, do Estado do Rio Grande do Sul recebeu o Prêmio Publix-Consad de Melhores Práticas de Gestão para resultados, durante o VII Congresso CONSAD de Gestão Pública); Chefe de Gabinete da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça; Assessor Especial do Ministro da Justiça, Conselheiro Nacional de Juventude da Presidência da República e Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul.



Possui diversas publicações em periódicos e livros editados no país nas áreas de gestão pública, transparência, participação, controle social sobre o Estado, história e política.