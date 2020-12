Funcionando diariamente, a visitação é limitada a 20 pessoas por vez Imagem Divulgação

Niterói - O horário de funcionamento da árvore de Natal de São Francisco precisou ser reduzido após registros de aglomeração no último domingo (13). Instalada na Praça do Rádio Amador, a gigante árvore funcionava das 18h30 às 2h, agora só terá a iluminação e sonorização ligados durante o período de duas horas, funcionando até às 20h30.



A mudança no horário de funcionamento pegou os visitantes de surpresa neste domingo, já que, segundo testemunhas, a mudança não foi avisada previamente. Às 20h30, somente a árvore teria sido desligada, mas pouco depois, toda a ornamentação foi apagada, pois a população não havia dispersado do local.



A árvore possui 50 metros de comprimento e 500 mil microlâmpadas de LED em toda a sua extensão, ela traz como ponteira uma estrela com quatro metros de altura, além de 24 anjos de três metros de altura, 160 meteoros com movimento snow fall, mais 250 estrelas de quatro pontas com tamanhos variados e música pré-programada com as luzes.

