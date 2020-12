As três sócias Eloá Honaiser, Valéria Pinheiro e Paula Grandelle Imagem Divulgação

Por Luciana Guimarães

Publicado 15/12/2020 15:35 | Atualizado 15/12/2020 15:36

Niterói - É fato: a pandemia do coronavírus trouxe algumas mudanças importantes nos hábitos das pessoas, e em termos de beleza não foi diferente: 52% dos consumidores dizem ter mudado sua rotina de beleza. Se historicamente a maquiagem tem uma importância maior na vida das consumidoras, vimos que isso mudou durante o isolamento. Uma pesquisa do Google rodada junto às consumidoras de beleza mostra que os cuidados com o cabelo se tornaram a sua prioridade nº 1, seguida de perto pelo cuidado com a pele. Se olharmos para o interesse de busca, entre as mesmas categorias, o cabelo continua líder de buscas no Brasil, com maquiagem em 2º lugar.

Aproveitando o momento de mudanças comportamentais que foram aceleradas pelo isolamento, empreendedoras niteroienses estão lançando um aplicativo que proporciona encontro de profissionais de beleza com seus clientes de forma prática e digital. A Belê está lançando essa novidade atendendo o anseio de clientes, que por conta de diversos fatores, não têm frequentado os salões locais, além dos profissionais que estão precisando adaptar suas especialidades e seu tempo para o atendimento em domicílio ou onde o cliente preferir.

Segundo a empresa, as mudanças comportamentais são permanentes no cenário mundial. Ao que tudo indica, o home office e a cultura dos aplicativos de delivery vieram para ficar. Acreditando nisso, a Belê nasce digital em Niterói e pretende conquistar tanto os melhores profissionais da cidade, quanto usuários com seu propósito baseado na liberdade e autonomia do mundo atual.

Essas 3 mulheres perceberam que era hora de escutarem o seu público e entenderem as suas novas necessidades. E tal sacada tem demonstrado ser sucesso absoluto!

“Somos incentivadoras da liberdade! Na Belê, nossas estrelas são donas do seu tempo e os clientes podem escolher onde serão atendidos.”, pontua Eloá Honaiser, uma das sócias.



A iniciativa conta com diversos benefícios para especialistas nas áreas de depilação, cabelos e unhas, bem como, inúmeras vantagens para quem não abre mão de cuidar da beleza e do bem estar seja em meio ao isolamento social, ou em um mundo cheio de compromissos onde a economia de tempo torna-se essencial. O aplicativo promete valorizar os profissionais de beleza, que são carinhosamente chamados de Estrelas e ainda garantir a entrega de um serviço de qualidade. “Ao mesmo tempo garantimos qualidade e biossegurança, com profissionais rigorosamente treinados.”, acrescenta Valeria Pinheiro, outra sócia da empresa.

Já Paula Grandelle pontua que outras novidades chegarão em breve prometendo mudar a maneira de ver a questão no mercado. “Pretendemos ainda acrescentar outros serviços ao aplicativo, que estará constantemente se renovando.”, completa.







Sobre a Belê



A empresa surge com três sócias Eloá Honaiser, Valéria Pinheiro e Paula Grandelle. Empreendedoras e moradoras de Niterói, trabalham há alguns meses no desenvolvimento e aprimoramento do aplicativo.

Entre a captação de profissionais, treinamento e marketing, a intenção é que os serviços e funcionalidades estejam disponíveis ao público como um presente para a cidade de Niterói a partir do dia 22 de novembro.

A ideia do modelo de negócio nasceu no início da pandemia do COVID 19, quando elas mesmas e várias amigas ficaram sem atendimento de unha, cabelo e depilação, devido ao fechamento dos salões.

E, ao mesmo tempo, os profissionais da área, ficaram sem renda e sem ter uma ferramenta segura, transparente e ágil que viabilizasse e potencializasse os atendimentos aos seus clientes, até mesmo captando novos.

Com isso, surgiu a ideia de um aplicativo, um “UBER da beleza”, para justamente unir as necessidades de ambas as partes, proporcionando segurança, agilidade e liberdade.

Através da Belê o cliente pode ser atendido onde quiser e ainda tem a opção de escolher o profissional de sua preferência. O pagamento é feito pela própria plataforma através de cartão de crédito, configurando mais uma importante facilidade oferecida por essa inovação.



Os especialistas, por sua vez, podem escolher os bairros de atuação, os dias da semana e os horários em que estarão disponíveis para atender os clientes da Belê, além do tipo de serviço que irá prestar, tudo de forma muito prática através do aplicativo. Todos os profissionais cadastrados passam por avaliação e treinamento feito diretamente pelas três sócias da Belê.

O cunho social da Belê é extremamente significativo. Devido a pandemia vários salões de beleza encerraram suas atividades. Os que não fecharam as portas estão trabalhando com capacidade bem reduzida, ou seja, no mínimo esses profissionais tiveram uma grande queda nas suas rendas. O que traz à tona outro objetivo do aplicativo que é o de gerar ou complementar a renda para esses profissionais.



Conheça mais sobre a Belê no Instagram e Facebook @clubebele.