Publicado 18/12/2020 07:12

Niterói - Atentos ao cenário imposto pela pandemia e ao temor das pessoas de passar um tempo longo num ambiente fechado, o Reserva Cultural reformulou sua operação, com a criação de dois projetos que serão lançados, simultaneamente, nesta próxima quinta-feira (17), por tempo indeterminado. O novo formato tem o objetivo de atender um público que está com saudade de assistir a filmes na telona, mas que tem receio de dividir as salas de exibição com pessoas desconhecidas devido à pandemia da Covid e ao recente aumento do número de casos da doença na cidade.





Enquanto as sessões convencionais do espaço foram suspensas, o Reserva funciona com duas novas modalidades: o cinema com exibição a céu aberto, batizado de Stars in the Sky, e as sessões reservadas para pequenos grupos, o Ciné Réservé. Dessa forma, o cinema passará a operar apenas nesses dois formatos, seja através de sessões privadas ou ao ar livre.





O Stars in the Sky surge como uma resposta a essa demanda de um público saudoso da experiência imersiva que só o cinema é capaz de proporcionar. O projeto consiste na exibição de uma a duas sessões diárias em uma super telona, com uma programação de filmes que inclui grandes estreias do cinema, mesas ao ar livre, serviço do Bistrô e Bombonière, que oferecerão um menu especial para acompanhar o brinde de final de tarde. Do espumante ao café, passando por um chope, a opção que o cliente desejar pode ser solicitada na mesa, por um cardápio disponível em QRCode.





- À medida que o sol se põe neste verão, um espaço se abre para o público assistir a um filme sob as estrelas. E o palco para esse reencontro com o cinema não poderia ser mais perfeito. Existe um lugar onde é possível ver novas histórias na telona e viver bons momentos, respeitando a devida distância, num cenário ideal para recomeçar a ser feliz – afirma Laure, diretora do complexo Reserva Cultural.





Ela explica que o Ciné Reserve foi uma solução encontrada para assistir a filmes com privacidade e tranquilidade ao lado de quem o cliente escolher. São sessões fechadas, onde o cinéfilo seleciona o filme de sua preferência, lançamentos, pré-estreias ou opções do catálogo, agenda o dia e a hora desejada e vem compartilhar essa experiência com pessoas de seu convívio.





- Estamos buscando alternativas para continuar a oferecer opções viáveis e prazerosas em tempos de pandemia. Sempre considerando todos os protocolos de higiene, administrados com muita responsabilidade, visando, em primeiro lugar, o bem-estar e a inclusão de todos, inclusive com novos equipamentos de acessibilidade para deficientes visuais e auditivos - complementa a diretora.





Segundo um dos sócios do Reserva Cultural, Jean Thomas, no Stars in the Sky, o filme é projetado em uma área 100% aberta, surge com o intuito de promover ao público um programa ao ar livre, que une cinema e gastronomia, adotando todos os protocolos de distanciamento e cuidados que os novos tempos exigem.





- Entendemos o desejo e a grande preocupação dos niteroienses, nosso público, que tanto prezamos. Estamos nos reinventando para conseguir atendê-los, com novas alternativas e quem sabe, tornando o programa ainda mais completo, agradável e charmoso. Vamos trazer novidades e esperamos que o público reconheça o compromisso do Reserva em promover atividades com responsabilidade e possa voltar a nos prestigiar com a sua presença – destacou.





O projeto Stars in the Sky do Reserva inaugura na próxima quinta (17) e funcionará de terça a domingo, com sessões a partir do por do sol, por volta das 18:30, sujeito a mudanças de acordo com as condições climáticas. Os ingressos custam R$40 inteira e R$20 meia-entrada e podem ser adquiridos pelo site https://www.reservacultural.com.br/niteroi ou na bilheteria das 15h às 18h.





Já para o Ciné Réservé, o agendamento pode ser realizado através do e-mail: cinema@reservacultural.com.br ou pelo WhatsApp (11) 99909-1110, com antecedência de 10 dias. A ocupação máxima é de 10% da capacidade da sala, mantendo o distanciamento entre os assentos e todas as regras exigidas no protocolo de biossegurança. Os valores variam de R$350, para filmes do catálogo a R$450, para lançamentos e pré-estreias. A promoção e os valores são válidos por tempo limitado.





O Reserva Cultural fica localizado na Av. Visconde do Rio Branco 880, em São Domingos, Niterói.