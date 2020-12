Barcas Shopping, no Centro, lotado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 19/12/2020

Niterói - Estamos cansados de saber: temos ouvido com freqüência que na atualidade a aglomeração humana é um fator determinante para contrair Covid 19.

No entanto, o endurecimento das restrições em meio ao aumento de casos da doença, não foi o suficiente para evitar aglomerações e desrespeito às regras em Niterói. Ruas como Coronel Gomes Machado e estabelecimentos populares como o 'Barcas Shopping' acumularam nos últimos dias um número bem maior que o recomendado de pessoas.

Vale ressaltar que as medidas restritivas de isolamento social foram prorrogadas até o dia 31 de dezembro.

Desde que o comércio reabriu, foi gradativo o aumento de pessoas transitando pelas lojas e restaurantes. No início o movimento foi tímido, mas passados quase 9 meses de quarentena, a realidade se mostra diferente.

A prefeitura estreitou as medidas de prevenção no município e vêm pedindo à população que não pare de se proteger e mantenha o isolamento e distanciamento social.

Os estabelecimentos devem adotar medidas para que sejam mantidas as regras de distanciamento social, bem como deverão fornecer álcool em gel para os clientes e colaboradores e máscaras faciais para os funcionários, além de serem responsáveis por admitir o ingresso apenas de clientes que usarem máscara facial. Os estabelecimentos, comércio de rua e centros comerciais têm o funcionamento permitido no horário das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 20h, aos sábados.

Apesar disso, para os comerciantes, vendas estão decepcionando. Trabalhando no mesmo ponto há 26 anos, Luciana Monteiro comprou um terço da quantidade de mercadoria com a qual estava acostumada para esse período do ano: "Comprei muito menos e ainda assim sei que vou amargar prejuízo.", conta ela.

Mas nem o sol forte está espantando os consumidores que buscam promoções e se amontoam pelas ruas do Centro.

E na última semana outro ponto que vinha sendo alvo de reclamações pela aglomeração foi a tradicional árvore de Natal de São Francisco.

O horário de funcionamento da árvore de Natal de São Francisco precisou ser reduzido após registros de aglomeração no último domingo (13). Instalada na Praça do Rádio Amador, a gigante árvore funcionava das 18h30 às 2h, agora só terá a iluminação e sonorização ligados durante o período de duas horas, funcionando até às 20h30.



A mudança no horário de funcionamento pegou os visitantes de surpresa, já que, segundo testemunhas, a mudança não foi avisada previamente. Às 20h30, somente a árvore teria sido desligada, mas pouco depois, toda a ornamentação foi apagada, pois a população não havia dispersado do local.

Seguindo o mesmo raciocínio, nada de Reveillon na cidade 'Sorriso'. A festa de ano novo de 2020 reuniu quase 600 mil pessoas. O objetivo é evitar aglomerações e manter o controle da pandemia de Covid-19. A determinação, vale para casas de festa, bares, clubes, restaurantes e demais eventos com venda de ingresso.