De acordo com o chefe do Executivo, após discussões com o prefeito eleito da cidade, Axel Grael, e com a equipe econômica, ficou definida a edição de um decreto concedendo o benefício aos agentes

Por O Dia

Publicado 19/12/2020

Niterói - O efetivo da Guarda Municipal de Niterói passará a receber um adicional de insalubridade de 30% sobre o salário enquanto durar o período da pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves nesta sexta-feira, durante a apresentação do balanço do Gabinete de Gestão Integrada do município.



“Eu acredito que essa medida será um incentivo muito grande para o efetivo da Guarda Municipal nesses próximos meses de pandemia, até que a vacina chegue e a gente imunize a população de Niterói. Quero agradecer a dedicação e o empenho dos agentes, que honraram a confiança da população de Niterói. Nesses últimos, investimos muito na estruturação da nossa Guarda Municipal, com uma nova sede, um plano de cargos, carreiras e salários e com os melhores cursos de formação disponíveis. E hoje a corporação cumpre um papel essencial nesse contexto de pandemia”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Para o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, a medida faz justiça ao esforço de todos os agentes da Guarda Municipal durante o período da pandemia do coronavírus.



“Esse anúncio é o reconhecimento por todo o esforço que a Guarda Municipal tem feito ao longo desses meses, na fiscalização e orientação à população. O papel da guarda é trabalhar em prol do cidadão e nossos agentes desempenharam um papel essencial durante a pandemia”.



O inspetor da Guarda Municipal de Niterói Paulo Brito disse que a corporação se sente lisonjeada pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido.



“A Guarda Municipal de Niterói agradece ao prefeito Rodrigo Neves e a equipe econômica do município pelo reconhecimento ao trabalho de todos os agentes, que não mediram esforços, durante o período de pandemia, para servir aos moradores de Niterói, orientando e trabalhando para a segurança de todos”.



Balanço - O secretário municipal do Gabinete de Gestão Integrada de Niterói, coronel Gilson Chagas, apresentou um balanço das ações da pasta ao longo dos últimos anos. O secretário citou a inauguração da Cidade da Ordem Pública e do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp); a criação do Observatório de Segurança Pública de Niterói; o Pacto Niterói Contra a Violência; a estruturação do Cercamento Eletrônico; o programa Niterói Presente e ampliação do Proeis na cidade; a reforma das delegacias policiais de Niterói; a reestruturação da Guarda Municipal, com aumento de efetivo, valorização profissional e foco na qualificação; e as parcerias com as polícias Civil e Militar para inauguração e reforma de unidades policiais no município.



“Esses investimentos em segurança pública geraram resultados muito positivos. O índice de letalidade violenta caiu 31,38% em 2020, em comparação com o ano de 2019. Nos roubos de rua, essa redução foi de 51,94% em relação ao ano passado. Já o roubo de veículos caiu 65,67%. E o nosso compromisso segue sendo fazer de Niterói uma cidade mais segura para todos, promovendo e integrando os órgãos de Segurança Pública que prestam serviço em nosso município", afirmou o secretário Gilson Chagas.



Ao fim do evento, o prefeito Rodrigo Neves foi homenageado com uma placa pelos serviços e investimentos feitos na área da segurança pública em Niterói.

“Vou guardar essa lembrança com muito carinho. Os resultados expressivos na redução dos índices de criminalidade em nossa cidade nos últimos anos são fruto de um trabalho integrado entre os agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Niterói Presente, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também dos coordenadores do Plano Pacto Niterói contra a Violência. Temos hoje os melhores números da Região Metropolitana e o melhor resultado em segurança pública dos últimos 20 anos. Isso é fruto de um intenso trabalho de todos”, destacou o prefeito.



A delegada Raissa Celles ressaltou que, embora não seja obrigação da Prefeitura, o investimento em segurança pública feito pelo município fez toda a diferença.



“Os números falam por si. Esse pensamento reflete o compromisso com a cidade. O que é feito em Niterói é um exemplo para outras cidades. Um trabalho integrado entre o município e as forças de segurança para que todos trabalhem em prol da população”, pontuou a delegada.