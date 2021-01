Como administrador regional da RO, Boechat teve papel de destaque na realização das obras da TransOceânica e do túnel Charitas-Cafubá Foto Luciana Carneiro

Publicado 01/01/2021 12:33

Niterói - O ex-administrador da Região Oceânica, engenheiro e vereador eleito, Carlos Roberto Boechat, falecido este mês, foi homenageado pela Prefeitura de Niterói na última quinta-feira (31). Familiares, amigos e colegas da Prefeitura acompanharam o descerramento da placa em sua homenagem na Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, no Cafubá.



“Boechat vai ficar eternizado na história de Niterói e no coração da gente”, disse o prefeito Rodrigo Neves. “O último ato do nosso governo é o descerramento desta placa. O exemplo de dedicação, trabalho e amor a Niterói que Boechat nos deu vai continuar com o governo Axel e Bagueira. Que, com essa homenagem, a gente possa lembrar dele sempre e com muito carinho”.



Emocionados, a viúva Patricia Boechat e o filho Diego Boechat participaram da solenidade.



"Gostaria de agradecer todo o carinho e amor com a nossa família. Ele está aqui, com a gente, e muito feliz", disse Patrícia.



O prefeito eleito, Axel Grael, lembrou do trabalho de Boechat como administrador regional da Região Oceânica.



"Essa homenagem é muito justa pelo o que Boechat realizou e nos inspira. Este é um lugar que ele ajudou a construir. Lembro de vir muitas vezes com ele aqui, quando ainda era um canteiro de obras, pensando em cada detalhe. Ele era um gestor, político e amigo muito presente”, ressaltou.



O vice-prefeito eleito, Paulo Bagueira, destacou a trajetória de Boechat: “Tive a oportunidade de conhecê-lo nos anos 1980, quando ele, engenheiro da Prefeitura, trabalhava no galpão de obras. Depois acompanhei sua trajetória como administrador regional e na política. Ele sempre foi um apaixonado por Niterói. Essa homenagem é mais que merecida”, concluiu.



Como administrador regional da RO, Boechat teve papel de destaque na realização das obras da TransOceânica e do túnel Charitas-Cafubá. Com seu bom humor e prestatividade, ele atuou como a principal ligação dos moradores dos bairros de Piratininga, Fazendinha, Boa Vista, Piratininga, Santo Antônio, Maravista e Serra Grande com a Prefeitura, durante a elaboração dos projetos e execução das obras de drenagem e pavimentação e reurbanização desses locais. Ele morreu no último dia 12, em função do agravamento da Covid-19.