Por Luciana Guimarães

Publicado 01/01/2021 16:01 | Atualizado 01/01/2021 16:42

Niterói - Por volta de meio-dia deste primeiro dia do ano, a história de Niterói começou sua nova trajetória.

O prefeito eleito, Axel Grael (PDT) e o vice, Paulo Bagueira (Solidariedade), tomaram posse logo depois dos 21 vereadores escolhidos pela população niteroiense para assumirem o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024. A solenidade foi transmitida ao vivo pelo canal da prefeitura nas redes sociais.

O vereador Carlos Boechat, que morreu dia 12 de dezembro, foi homenageado com um minuto de silêncio.

Visivelmente emocionado, Axel Grael começou agradecendo aos componentes da casa e homenageou os vereadores que não conseguiram se eleger pelo sentimento de amor à Niterói.

Em seguida, falou aos seus eleitores. Foram mais de 150 mil votos que levaram à vitória já no primeiro turno. O novo detentor do cargo de maior poder na cidade relembrou sua trajetória como ambientalista, e falou sobre projetos na área da Saúde, Educação, Esporte e outros.

"É uma emoção estar diante de cada um de vocês. Amo Niterói, é um privilégio saber que 150 mil eleitores me honraram com sua confiança. Agradeço ao prefeito Rodrigo Neves e por ter feito parte de sua equipe nos últimos 8 anos. Foram projetos reconhecidos ate internacionalmente. Minha equipe que me auxiliou no meu legado, sem eles, sem minha tripulação nada disso seria possível."

Axel reafirmou seu compromisso com o combate à pandemia, e que os primeiros 100 dias do governos serão de total atenção ao enfrentamento ao coronavírus que não pode arrefecer. Disse que a eleição mostrou que o niteroiense deseja a continuação do trabalho feitos nos 2 últimos governos e que o modelo de gestão implantado será seguido.

Ele relembrou alguns feitos: "Sempre trabalhei muito, mas com Rodrigo (Neves) foi muito mais. Estamos deixando 700 milhões em caixa, depois de herdar Niterói com um rombo enorme. Fizemos 550 obras em 8 anos. Para 2020 a previsão era de 500 milhões em obras e a pandemia nos obrigou a reduzir o ritmo. Fizemos o túnel Charitas-Cafubá que mudou a geografia da cidade. Investimos no transporte ativo, pelo Niterói de Bicicleta, e mais de 40 quilômetros de ciclovias implantados. A bicicleta incorporada no cotidiano é um orgulho. As obras das ruas Marques de Paraná e Paulo Alves esperadas há anos. A maior carteira em obras de contenção de obras de país e modernização da Defesa Civil de Niterói.", ele listou.

O vice, Paulo Bagueira, relembrou a carreira política: "Estou aqui agora e me passa um filme na cabeça, começando lá em 1992 quando dei meus primeiros passos de vida pública. São 7 mandatos servindo ao povo de Niterói, dos quais me orgulho. Durante 6, fui presidente desta casa, a qual quero agradecer. Eu e Axel, meu companheiro e meu amigo, nos aproximamos num momento muito doloroso para a cidade. Ele é um homem publico comprometido e a quem respeito muito.", discursou.

Ex-vice-prefeito do município, Grael foi secretário de Planejamento na gestão anterior. Será o sucessor de Rodrigo Neves, tendo como vice de chapa o presidente da Câmara dos Vereadores, Paulo Bagueira (SD). É engenheiro florestal, gestor público, ambientalista. empreendedor social e consultor. Com os irmãos, Torben e Lars, iatistas medalhistas olímpicos, fundou o Projeto Grael. Tem carreira diversificada, acumulando experiência no setor privado, governamental, na área social, no movimento ambientalista. Na década de 70, ainda aos 17 anos, iniciou a sua militância ambientalista, liderando iniciativas pioneiras em defesa da Baía de Guanabara e a campanha que resultou na criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Em 2012, elegeu-se vice-prefeito de Niterói (RJ) pelo Partido Verde, na chapa do candidato a prefeito Rodrigo Neves (PT), sendo eleito para o mandato 2013-2016. Na gestão de 2017-2020, ocupou os cargos de secretário da Secretaria Executiva e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG.

Bagueira é formado em Direito pela Universidade Candido Mendes, foi vereador por sete mandatos em Niterói.

Axel Grael tem um patrimônio declarado de R$ 934.598,24. Já o vice Bagueira, tem 61 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 4.057.257,52.

Ele finalizou seu discurso destacando que trabalhará em conjunto com o Legislativo e que tal integração certamente foi um dos segredos para a alta performance dos governos anteriores e que deseja que em 2021 o mundo reencontre o caminho da prosperidade e avance em busca de um futuro mais sustentável.