Felipe Peixoto foi deputado estadual em 2010 e concorreu à prefeitura de Niterói em 2012 e 2016 com Rodrigo Neves Imagem Internet

Publicado 04/01/2021 16:01

Niterói - A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 4, a convocação para que o primeiro suplente do PSD, Felipe Peixoto, assuma a vaga de deputado estadual no lugar de Jorge Felippe Neto, que foi nomeado para o cargo de secretário municipal de trabalho e renda na prefeitura do Rio de Janeiro a convite do prefeito Eduardo Paes (Dem).



Felipe Peixoto foi candidato à prefeitura de Niterói nas eleições de 2012, 2016 e 2020, sem conseguir ser eleito. Em 2010, foi eleito pela primeira vez para o cargo de deputado estadual. Foi vereador em Niterói, Secretário de Desenvolvimento Regional do Rio no governo de Sérgio Cabral e Secretário de Saúde do Rio no governo de Luiz Fernando Pezão.