Capela Nossa Senhora da Conceição de Niterói Imagem Internet

Por Luciana Guimarães

Publicado 05/01/2021 19:07 | Atualizado 06/01/2021 10:27

Niterói - A Arquiconfraria de Nossa Senhora da Conceição de Niterói, sempre em busca de inovação e destaque, lançou neste mês, através do sistema Catholic, o aplicativo para celulares “Imaculada Conceição de Niterói”. A ideia é trazer a comunidade da Imaculada Conceição de Niterói sempre mais próxima das informações da Capela. A Capela, no dia 17 de agosto, completa o jubileu de 350 anos e o aniversário já será celebrado no próximo dia 8 de janeiro, às 10h, com uma missa especial.



“Somos uma pequena capela, entretanto em 2021 completaremos 350 anos de história. Uma rica história, onde a fé nos leva sempre adiante! O lançamento do aplicativo é um marco para nós e uma enorme felicidade! Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição de Niterói, busca, constantemente, aproximar a Capela da comunidade. E, esperamos que, em 2021, consigamos voluntários para, junto conosco, manter viva a Capela Nossa Senhora da Conceição de Niterói”, comemorou o Prior Luiz Gonzaga.



Em 2021, inclusive, será lançado um livro sobre toda a história da Capela. A obra está sendo preparada pela arquiteta, historiadora especializada em patrimônio histórico e Conselheira do Conselho Estadual de Tombamento do Estado do Rio de Janeiro, Renata Aymoré Gama.



A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói fica na Rua da Conceição, 216 no Centro de Niterói e o estacionamento é no Niterói Shopping. Em 17 de agosto de 1671 na pequena ermida de São Domingos foi lavrada a escritura da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói.



HISTÓRIA DA CAPELA

Ícone histórico e religioso da cidade de Niterói, a igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói começou a ser construída em 1663, pelo devoto Affonso Corrêa de Pina, com esmolas da população, num sítio oferecido pelos herdeiros de Martim Afonso de Souza, “ARARIBÓIA”. Em 17 de agosto de 1671 na pequena ermida de São Domingos foi lavrada a escritura da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Niterói. A partir desta data, formou-se a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que administra o seu patrimônio, até os dias de hoje. Em 1770, a pequena ermida foi derrubada e construída uma nova igreja. Em 1850, por provisão do Bispo do Rio de Janeiro D. Manoel do Monte Rodrigues de Araújo (Conde de Irajá), a Irmandade foi elevada com o título de Confraria de Nossa Senhora da Conceição da Imperial Cidade de Nictheroy, com direito a uso de hábito. Com a elevação do Bispado de Niterói à Arcebispado, a Irmandade foi elevada com o título de Arquiconfraria de Nossa Senhora da Conceição de Niterói, em 24 de janeiro de 1964, por decreto assinado por D. Antonio de Almeida Morais Junior.