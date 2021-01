Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:49

Niterói - Através do Sistema Nacional de Emprego- SINE, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, divulga, nesta semana, 366 oportunidades de emprego para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro Sul-Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. As oportunidades são disponibilizadas aos candidatos de acordo com o perfil profissional de cada um, cadastrado no programa, através de uma análise dos dados realizada pelo sistema SINE.Na região Metropolitana, estão sendo oferecidas 89 vagas. Entre elas, 24 oportunidades para vendedor de consórcio, 5 para mecânico, 9 para auxiliar de linha de produção. Além destas, também existem oportunidades para camareira de hotel, operador de caixa, ajudante de cozinha, entre outras.A região do Médio Paraíba também tem vagas nesta semana. São 19 oportunidades para as funções variadas, entre elas opções para assistente jurídico, auxiliar de pessoal, costureiro, analista de redes, entre outras.Moradores da região Serrana podem se candidatar a uma das 258 vagas oferecidas. Destacam-se vagas para corretor de imóveis, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, cabeleireiro, entre outras.Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Central de Captação, através do e-mail [email protected] A consulta sobre remuneração e exigências de cada função é feita através do cadastro no programa SINE, de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.