O nome dos três mais votados foi levado para o governador que escolheu o mais votado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 13:06 | Atualizado 07/01/2021 13:14

Niterói - Luciano Mattos, que presidiu por três mandatos a Associação do Ministério Público do Estado do Rio (AMPERJ), foi o mais votado entre promotores e procuradores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e foi escolhido pelo governador em exercício Cláudio Castro, para ser o novo procurador-geral de Justiça do estado. Castro seguiu a tradição e escolheu o mais votado na lista-tríplice.

Luciano teve 546 indicações, 32% dos votos.



Além disso, pesa o fato de Luciano Mattos ser um promotor de perfil moderado, de diálogo fácil, de grande experiência profissional e com bom trânsito no Tribunal de Justiça e em meio a outras lideranças políticas.

Luciano é niteroiense (nasceu no bairro Santa Rosa) e muito tem feito pelo município, como titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente de Niterói.

Natural de Niterói, Luciano Mattos passou a infância em Rio Bonito, onde começou a trabalhar, aos 15 anos, como auxiliar no Cartório de Notas. Depois foi contínuo no antigo Banco Real. Voltou para Niterói após passar no concurso para agente de procuradoria (nível médio) do MPRJ, onde atuou na assessoria criminal na gestão de Antônio Carlos Biscaia como procurador-geral. Em 1994, já formado em Direito, passou no concurso para técnico judiciário. Foi lotado na 28ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça e a seguir no Conselho da Magistratura. É promotor desde 22 de setembro de 1995, após passar no 18º concurso do MPRJ.

O promotor conseguiu fechar o lixão do Caramujo e recentemente conseguiu que a Prefeitura fiscalize motos que circulam com descargas abertas. Ele é cidadão honorário de Rio Bonito, de Cabo Frio e de Arraial do Cabo.

Pelo Twitter, o governador desejou ao novo PGJ Luciano Mattos "sucesso na sua missão”, escreveu o governador.



A posse do novo procurador-geral será no dia 15.