Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:34

Niterói - São muitas as vantagens e os benefícios de passar em um concurso público:



*Estabilidade no cargo público

*Remuneração acima do mercado

*Igualdade de condições para ingressar no cargo público

*Melhor qualidade de vida

Para quem sonha em ser concursado, a Polícia Rodoviária Federal divulgou na última quarta-feira (06) o cronograma do próximo concurso. O edital — organizado pelo Cebraspe — deve ser publicado no dia 19 de janeiro, e as provas da primeira etapa já começam em março.





Os exames serão aplicados em todas as capitais do país e, possivelmente, em alguns outros polos das regiões metropolitanas. A PRF ainda informou que o curso de formação comportará 1.500 alunos em uma única turma, que deve ser nomeada ainda neste ano.





Também foram apresentadas quais serão as disciplinas serão cobradas no Concurso PRF. A novidade é a inclusão da Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol). Já a disciplina de História da PRF foi excluída.



“A visão de futuro da PRF exige que o policial tenha esta competência de falar em outras línguas”, explicou Silvia Regina Borges, diretora de Gestão de Pessoas.



As provas objetivas terão 120 questões, ao estilo Certo e Errado, em que cada questão errada anula uma certa. A prova discursiva, por sua vez, irá valer 20 pontos. Já as provas de título e no CFP sofreram mudanças: elas passam a ter pontuação máxima de 10 e 50 pontos, respectivamente. O diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio, alega que a alteração tem o objetivo de incentivar os candidatos a darem maior atenção à formação policial.



No Exame de Aptidão Física, os participantes terão que passar por testes de corrida, salto na caixa de areia, abdominal e barra fixa. A comissão organizadora ainda estuda incluir um teste de agilidade.



Confira o cronograma do concurso:

Data da publicação do edital: 19 de janeiro de 2021

Data do início das inscrições: 25 de janeiro de 2021

Limite para pagamento da taxa de inscrição: 05 de março de 2021

Primeira etapa

Prova objetiva e discursiva (eliminatório e classificatório): 28 de março de 2021

Apresentação de documentos e preenchimento da FIP – upload: 04 a 10 de maio de 2021

Exame de capacidade física (eliminatório): 08 e 09 de maio de 2021

Avaliação psicológica (eliminatório): 16 de maio de 2021

Prova de títulos (classificatório): 09 e 10 de junho de 2021

Heteroidentificação da condição de candidatos negros: 12 e 13 de junho de 2021

Avaliação biopsicossocial: 19 de junho de 2021

Avaliação de médica presencial (eliminatório): 19 e 20 de julho de 2021

Investigação social (eliminatório): 04 a 10 de maio de 2021

Segunda etapa

Curso de Formação – 1ª turma

Matrícula Online: 1ª convocação: 03 e 04 de agosto de 2021

Matrícula Online: 2ª convocação: 07 e 08 de agosto de 2021

Apresentação na UniPRF para o CFP: 10 de agosto de 2021

Formatura do CFP: 17 de dezembro de 2021

Curso de Formação – 2ª Turma

Convocação para a matrícula: 18 de janeiro de 2022

Matrícula Online: 1ª convocação: 19 e 20 de janeiro de 2022

Matrícula Online: 2ª convocação: 21 e 25 de janeiro de 2022

Apresentação na UniPRF para o CFP: 01 de fevereiro de 2022

Formatura do CFP: 10 de junho de 2022

Mudanças nas disciplinas

Prova objetiva:



Bloco I – 55 questões



Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco II – 30 questões



Legislação de Trânsito.

Bloco III – 35 questões



Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania.