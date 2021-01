24 ruas vão receber melhorias de drenagem e pavimentação Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:34

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no bairro Santo Antônio, na Região Oceânica, vistoriando as obras de drenagem e pavimentação no local. Com investimentos de R$ 52 milhões, o serviço tem 52% das obras concluídas e previsão de entrega para setembro deste ano.



“Essas são obras muito esperadas pelos moradores do bairro Santo Antônio, que durante décadas conviveram com ruas sem pavimentação e inundações em dias de chuva. Essa obra faz parte de um conjunto de intervenções que está mudando o cenário da Região Oceânica. No primeiro ciclo de obras, foram investidos R$ 350 milhões no Cafubá, Fazendinha, Bairro Peixoto, Boa Vista e Romanda Gonçalves. E um segundo ciclo de obras está em andamento agora, incluindo o Santo Antônio, Maralegre, Maravista e Serra Grande, com previsão de chegarmos ainda ao Engenho do Mato”, explicou o prefeito.



No bairro Santo Antônio, o projeto prevê que 24 ruas vão receber melhorias de drenagem e pavimentação, com treze quilômetros de vias asfaltadas. Doze ruas já foram pavimentadas, entre elas, as ruas G, Bandeira (antiga I), Evaldo Gonçalves, Átila Nunes, Altevo do Vale, Hermes da Mata, Acadêmicos, Nicanor Nunes, Domingos Araújo e Sem Nome.



Com financiamento do PRO-Sustentável, o projeto prevê ainda a implantação de rede de drenagem nas bacias 02 (entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes, Condomínio Ubá III e Av. São Gualter) e 03 (entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes, ruas Átila Nunes, Jornalista Sidney Correa e Av. Almirante Tamandaré).



Atualmente, 80% das ruas da Região Oceânica contam com drenagem e pavimentação. São mais de 200 vias com obras executadas em áreas como Fazendinha, Cafubá, Bairro Peixoto e Boa Vista. No momento, as intervenções acontecem no Santo Antônio, Maravista, Serra Grande e Maralegre. O próximo bairro a receber melhorias será o Engenho do Mato, cujo edital está em análise pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Pendotiba e o Rio do Ouro também têm obras em andamento.



Também participaram da vistoria o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana, Renato Barandier, o presidente da Emusa, Sérgio Werneck, o diretor de obras especiais da Emusa, Lincoln Silveira, e o Coordenador Regional da Região Oceânica, Rubens Branquinho.