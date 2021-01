Objetivo é deixar a cidade preparada para casos de emergência Foto Douglas Macedo

Por Luciana Guimarães

Publicado 08/01/2021 11:39

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu com secretários, na última quinta-feira (7), para falar sobre o Plano de Chuvas de Verão para 2021. O chefe do Executivo destacou a importância de ter toda a Prefeitura preparada para dar suporte às ações da Defesa Civil e lembrou dos investimentos realizados nos últimos anos que contribuíram para tornar o órgão um dos melhores do País. No encontro também foi apresentado o novo aplicativo da Defesa Civil, o “Alerta DCNIT”, que já está disponível para download gratuito para todas as plataformas.



O objetivo da reunião, de acordo com Axel Grael, foi atualizar cada um dos dirigentes sobre a responsabilidade de cada órgão da Prefeitura em uma situação de contingência. Neste plano, são adotados todos os cuidados em organização para que a cidade esteja preparada para dar respostas em situação de emergência.



“Se tiver uma chuva forte, ou uma estiagem grande, que aumenta o risco de situações de queimadas nas encostas, nós temos toda uma estrutura, uma equipe preparada e que faz o monitoramento climático o dia inteiro, 24 horas, o ano inteiro. Essa equipe orienta os demais órgãos de Niterói para que eles sejam mobilizados, sempre que necessário, para ajudar a salvar vidas na nossa cidade”, enfatizou o prefeito.



Axel Grael lembrou que, em 2013, quando assumiu como vice-prefeito, a cidade ainda estava assustada por conta da tragédia do Bumba, e que neste período foi elaborado um plano de chuvas de verão.



“Naquele período tivemos chuvas fortes, mas nos preparamos e a cidade reagiu bem. De lá para cá, a Defesa Civil é outra. Hoje, nós temos um nível de organização que coloca a Defesa Civil de Niterói como uma das melhores do país. Temos um nível de organização envolvendo todos os demais órgãos da Prefeitura para sermos capazes de dar resposta. No entanto, o grande desafio da Defesa Civil é sempre se manter como prioridade fora das situações de contingência. Este é o diferencial de Niterói, nós aqui temos uma estratégia permanente. Um dos grandes diferenciais da Defesa Civil de Niterói é o planejamento, o treinamento”, destacou.



O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, alertou que este verão, por conta da questão climatológica, será bastante chuvoso, com pancadas de chuva bem intensas e que também podem vir acompanhadas de ventos muito fortes. Ele lembrou que em dezembro de 2020 choveu bastante na cidade, mais que o esperado para o período, chegando a cerca de 60% a mais do previsto para todo o mês.



“A nossa direção, a partir do nosso setor de monitoramento meteorológico, é antecipar o volume de chuva, o que essa chuva pode causar no município. E aí cada um, dentro da sua esfera, vai ter condição de nos apoiar da melhor forma possível a partir deste plano de chuvas”, disse.



O coronel Walace Medeiros reforçou também que os cidadãos devem sempre estar atentos para as orientações da Defesa Civil.



“Essa reunião é importantíssima porque promove a coordenação entre os diversos setores. A gente trabalha em conjunto procurando minimizar os transtornos causados pelas chuvas fortes. A população deve acompanhar os avisos e as mensagens enviadas pela Defesa Civil. Essas mensagens são enviadas através de um canal importante, que é o SMS, e para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199. Também temos um importante canal de comunicação, que é o nosso novo aplicativo”, pontuou.





Novo App - A nova versão do aplicativo conta com previsão do tempo, registros de chuva em tempo real, alertas de chuvas fortes, ressaca, ventos e condições do tempo para risco de fogo em vegetação.



“É um canal de comunicação direto para planejar sua rotina e não ser pego de surpresa por uma mudança de tempo. A Defesa Civil monitora todas as mudanças meteorológicas e emite alertas por SMS para os cadastrados. Essa é mais uma forma da população estar conectada às informações de forma rápida”, explicou o secretário.



Para baixar o Alerta DCNIT, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular (google play ou apple store) e selecionar o programa. Além das informações meteorológicas, o aplicativo também disponibiliza avisos emergenciais e terá comunicação direta com os voluntários da Defesa Civil.



O aplicativo também mostra a localização de sirenes e pontos de apoio, assim como informações importantes em casos de queimadas, chuvas fortes, vendavais e ressacas. O sistema do Alerta DCNIT conta com um botão que direciona o aparelho automaticamente para uma ligação com a Defesa Civil, gratuitamente através do 199.







Voluntários – Atualmente, a Defesa Civil de Niterói conta com 114 Núcleos Comunitários (Nudec) com mais de dois mil voluntários treinados. Quem quiser participar como voluntário e se inscrever para os próximos cursos que serão ministrados, deve acessar o site da Defesa Civil (www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br).