Por O Dia

Publicado 08/01/2021 12:06 | Atualizado 08/01/2021 12:07

Niterói - Quem curtia praia ontem em Itaipu se assustou com a movimentação e chegada dos policiais civis da 76ª DP (Niterói) que prenderam no fim da tarde dessa quinta-feira (07/01), Robson Fernandes da Costa Júnior, o Orelha, de 25 anos.

Ele estava junto com a namorada e amigos, onde foi capturado sem esboçar reação.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo expedido com base em investigações desenvolvidas no procedimento delegacia do Fonseca.



Os agentes da 76ª DP foram mobilizados após informações que indicavam que o foragido da justiça desfrutava momentos de lazer na Praia de Itaipu, em Niterói. Chegando ao local os policiais se misturaram aos banhistas e ficaram circulando pelo perímetro, conseguindo localizar e surpreender Orelha em instantes de distração a beira-mar.

Integrante do Tráfico de Drogas da Comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói, Orelha possui três anotações criminais por Roubo. Nas redes sociais ele gostava de se exibir com dinheiro e armas, dentre as armas uma metralhadora que utilizava para praticar os assaltos.

Ele também é investigado por roubos de veículos. Foi cumprido mandado de prisão contra ele pelo crime de roubo majorado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá preso, à disposição da justiça.