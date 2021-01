Criminoso estava escondido na casa de parentes Imagem Divulgação

Publicado 09/01/2021 20:49 | Atualizado 09/01/2021 21:27

Niterói - Policiais civis da 76ª DP (Niterói), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam, neste sábado (9), um homem acusado de ter estuprado mãe e filha em uma trilha do Parque da Cidade, em Niterói. O crime aconteceu em agosto de 2019.

Daniel da Silva Moreira, conhecido como 'Pezão', durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar nas comunidades do Sapê e da Fazendinha.

Pezão foi o autor de um ataque que aconteceu em agosto de 2019, onde ele estuprou mãe e filha na Trilha do Parque da Cidade, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Ele rendeu as duas vítimas com uma faca enquanto elas tiravam fotos da paisagem do local. Após momentos de terror, as duas conseguiram fugir quando ele se assustou com um grupo de pessoas que passava pelo local.



O acusado foi encaminhado para 76ª DP (Niterói), onde permanecerá preso e ficará à disposição da Justiça.