Segundo informações, vítimas eram violentadas desde os 3 anos de idade Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 20:55 | Atualizado 09/01/2021 21:26

Niterói - Policiais civis, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói) prenderam, na manhã de hoje, em Araruama, um homem, de 53 anos, acusado de crime de estupro, segundo investigações, contra seus filhos, na faixa de 11 anos de idade. As vítimas residem em Icaraí, Niterói.



Agentes da delegacia especializada informaram que localizaram e prenderam o acusado, após trabalho de levantamento e investigação. O acusado foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável, de acordo com a titular da DPCA, delegada Carina Bastos, que ordenou a realização de diligências para localização e cumprimento de mandado de prisão.



A delegacia também informou que está tomando providências no sentido de proteção das crianças e para minimizar o efeito traumático para a família. Durante as investigações, foi apurado que entre outras ações o autor praticava atos libidinosos com as crianças e também costumava mostrar vídeos de sexo, além de ameaça-las caso fugissem, os obrigando a assistir. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.