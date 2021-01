O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de março de 2021 Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 12:30

Niterói - Terminam hoje, 13 de janeiro, as inscrições para o concurso da Fundação Estatal de Saúde da Prefeitura de Niterói (FeSaúde). Estão sendo oferecidas 793 vagas e formação de cadastro reserva em todos os níveis de escolaridade para o Programa Médico de Família (PMF) e para a rede de Saúde Mental. Os salários variam entre R$ 1.317 e R$ 13,8 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020.



As vagas são para agente comunitário de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, diversas especialidades médicas, assistente social, psicólogo, além de cargos administrativos, analista, assistente e contador, entre outros.



Os candidatos que já haviam realizado as inscrições e pago a taxa de inscrição no início de 2020 não precisam se inscrever novamente, basta apenas seguir acompanhando o site do concurso, onde serão publicadas todas as informações. O concurso seria realizado no início do ano passado, mas teve que ser adiado por causa da pandemia da Covid-19.







Provas - As provas objetivas vão acontecer em duas datas, dia 21 de fevereiro para os empregos de nível superior e para as vagas de agente comunitário de saúde (nível médio) e dia 7 de março será para os empregos de nível fundamental e médio (exceto para agente comunitário de saúde). O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de março de 2021.



O concurso foi elaborado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF), que organiza a seleção. Todo planejamento está sendo feito com base em protocolos de segurança, visando garantir a saúde dos candidatos e pessoal de aplicação das provas.