13/01/2021

Niterói - Nem alguns pequenos animais resistiram ao forte calor da última terça-feira (12). Um filhote de esquilo e um pica-pau foram resgatados por guardas ambientais da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói após tentarem se abrigar em duas residências no bairro do Viçoso Jardim. O esquilo foi parar no quinto andar de um prédio. Já o pica-pau bateu numa janela e também caiu. Os dois animais passam bem e foram reintegrados à natureza.



O esquilo da espécie Guerlinguetus ingrami, mais conhecido como esquilo serelepe ou caxinguelê, foi surpreendido dentro da sala de uma residência. Quando os moradores se aproximaram ele se assustou e pulou pela janela.



O pica-pau foi resgatado também quando bateu na vidraça de um prédio. Os dois passaram por avaliação de veterinários e foram reintegrados ao Parque Natural Municipal de Niterói, mais conhecido (Parnit). Nos dois casos, os donos dos apartamentos colocaram os animais em uma caixa e acionaram o número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



“É sempre importante que quem encontra o animal busque logo ajuda. No caso do esquilo, ele acabou se assustando, os moradores não tinham o que fazer e agiram certo em colocá-lo em um local até a guarda chegar e poder fazer a avaliação para saber se o animal precisava de cuidados médicos ou poderia ser reintegrado”, explicou Jociley Pereira Neves, coordenador da Guarda Ambiental de Niterói.



A Prefeitura de Niterói recomenda que sempre que possível, em caso de necessidade de resgate de animais silvestres, a pessoa não toque no animal e entre em contato com a Guarda Municipal através do telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública, para que a captura possa ser feita de forma adequada. No ano de 2020 a Guarda Ambiental foi responsável pelo resgate de cerca de três mil animais.