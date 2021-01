A suspeita admitiu que todo o material foi adquirido na Comunidade do Sabão, em São Lourenço, também na Região Central Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:35 | Atualizado 14/01/2021 16:35

Niterói - Uma mulher conhecida como “Boneca Assassina”, foi presa, na noite de quarta-feira (13), após ser flagrada com drogas e uma maquininha de cartão, no Centro de Niterói. A mulher, que tem 50 anos, ainda tentou subornar os policiais que a abordaram.



Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe que estava em patrulhamento pela Praça Jardim São João suspeitou da atitude da mulher. Ela foi abordada e, segundo os agentes, demonstrava muito nervosismo.



A bolsa dela foi revistada e, segundo apurado inicialmente pela PM, havia 13 pinos de cocaína e uma máquina para passar cartão de crédito, possivelmente usada para cobrar pelas drogas.



Material foi adquirido na Comunidade do Sabão, em São Lourenço, também na Região Central. Segundo os PMs, ela ofereceu a quantia de R$ 250,00 por semana para não a levarem presa.



Os policiais a prenderam em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. Ela foi conduzida à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso. Na distrital, foi descoberto que ela possui anotações anteriores por homicídio, tráfico e associação para o tráfico.