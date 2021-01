Aglomeração seria inevitável e perigosa Imagem Internet

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael informou na última quinta (14) que nos próximos dias será publicado um decreto estabelecendo que não haverá carnaval na cidade em 2021.



“Estarão suspensas atividades de blocos e desfiles de carnaval e todas as atividades que produzam aglomeração. Mesmo com a chegada da vacina, neste momento ainda será preciso manter todos os cuidados e controle necessários para o combate ao coronavírus”, enfatizou.

No Rio, A Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade do Rio de Janeiro, manifestou desaprovação contra o projeto de lei sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, definindo que o estado vai ganhar um carnaval fora de época anualmente no mês de julho, o chamado CarnaRio.

“Para nós, é uma condição irreversível que a vacina já esteja presente e que a população esteja realmente coberta e segura. Sem isso, a gente acredita que não dá para fazer carnaval, seja carnaval de escola de samba ou carnaval de rua. O carnaval fica impedido de acontecer em 2021 não havendo a vacina”, afirmou.

Carnaval fora de época



O Rio de Janeiro vai ganhar um segundo Carnval em julho. E não é uma medida apenas para 2021, por causa da pandemia de Covid-19.



É o “CarnaRio – Carnaval fora de época”, um projeto do deputado estadual Dionísio Lins (PP), aprovado na Alerj e sancionado pelo governador interino Cláudio Castro (PSC). A novidade já está no Diário Oficial do governo do estado, publicado na terça-feira (13), que determinou a inclusão do evento no calendário oficial fluminense.