O projeto tem dois eixos principais: qualificação profissional e atividade de campo Foto Davi Tauil

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 13:31

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) recebeu, na última sexta-feira (15), em seu viveiro de mudas, 32 alunos do projeto Jovem EcoSocial para um curso de capacitação em produção de mudas e reflorestamento de áreas degradadas. Por conta da pandemia do coronavírus, a aula aconteceu em dois turnos, com os participantes mantendo o distanciamento social e os protocolos de segurança.



Na primeira etapa do curso, os jovens participaram da apresentação de conteúdo teórico sobre a produção de mudas e o reflorestamento do Morro Boa Vista. Em seguida, colocaram a mão na massa, aprendendo técnicas de semeadura e repicagem, peneiramento de terra e preparo do substrato, construção da estufa, tutoramento de mudas, coleta de sementes e poda de árvores.



Na próxima sexta-feira (22), acontecerá a segunda etapa do curso, na qual os jovens terão a oportunidade não só de realizarem atividades práticas no viveiro da Clin como também subir o Morro Boa Vista para replantar mudas nas áreas que estão sendo reflorestadas. Na terceira e última etapa, a aula será ministrada nas comunidades do Preventório e do Cavalão, onde os participantes farão um replantio simbólico com espécies que tenham interesse ecológico e econômico para o local, como as árvores frutíferas.



“Esse é o primeiro curso que estamos realizando aqui na Clin, em parceria com o projeto EcoSocial. Começamos nas comunidades do Preventório e do Cavalão, mas a ideia é participar até o fim do ano de todas as 11 comunidades que já são assistidas pelo programa. Outra iniciativa que estamos estudando é introduzir o projeto de plantas medicinais neste curso de capacitação. Assim, podemos resgatar a utilização correta dessas plantas e ensinar a produção de fitoterápicos para estes jovens”, conta o coordenador da Divisão de Educação Ambiental da Clin, Luis Vicente Peres.



Jovem Ecosocial - O programa desenvolvido pela Prefeitura de Niterói através do Pacto Contra a Violência e realizado em parceria com a Firjan, visa a promover a inclusão social de forma qualificada, desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação técnica profissionalizante.



O projeto tem dois eixos principais: qualificação profissional e atividade de campo. Os jovens participam do curso no contraturno escolar e atuam em ações da Prefeitura, em áreas como reflorestamento, manutenção de recursos hídricos, ações preventivas de queimadas, de Defesa Civil e atividades visando à manutenção e à sinalização de trilhas da cidade.



Atualmente, cerca de 400 jovens com idades entre 16 e 24 anos, moradores de 11 comunidades de Niterói, atuam em atividades como reflorestamento de áreas da cidade, tendo como contrapartida uma bolsa-auxílio de R$ 1,3 mil e cursos de capacitação profissional em diferentes áreas, que são ministrados em parceria com a Firjan. Desta forma, o Niterói Jovem EcoSocial promove a inclusão social e econômica de jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de educação, profissionalização e práticas em projetos ambientais.