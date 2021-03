Ferramenta pretende elencar os principais projetos a serem executados pela instituição Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:48

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) abriu consulta pública para definir o seu planejamento para os próximos quatro anos. A pesquisa poderá ser acessada pela plataforma Colab, através do link https://consultas.colab.re/planejamentoparticipativoSMF. A consulta busca saber como o atendimento do órgão é avaliado, compartilhar prioridades e ideias para ampliar a transparência e a participação do cidadão nas ações da Secretaria.



Entre as perguntas disponíveis na consulta, que vai até o dia 11 de março, estão: "Como você avalia o atendimento que teve na Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC)" e "Quais dos serviços você já utilizou on-line?". O público terá acesso a uma lista com os principais projetos da instituição e poderá escolher até três como prioritários, para serem desenvolvidos nos próximos 4 anos.



“Estamos preparando um amplo processo de planejamento estratégico e participativo na Secretaria de Fazenda, refletindo sobre os desafios e prioridades para os próximos quatro anos. Queremos saber como o cidadão avalia os nossos serviços, e analisar como podemos ser melhores na nossa gestão e termos uma comunicação mais próxima com o contribuinte”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz.



A consulta pública faz parte do Plano Estratégico da Secretaria Municipal Fazenda.



Um seminário realizado com todos os servidores da Fazenda entre os dias 18 e 19 fevereiro, deu início ao Plano Estratégico. A conferência virtual, que abriu a programação de trabalho, foi conduzida pela secretária de Fazenda, Marília Ortiz e contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, da secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, do economista e ex-secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Aod Cunha, da secretária Especial do Tesouro de Alagoas, Renata Santos, e do especialista em Planejamento Estratégico Carlos Albuquerque.



"O Plano Estratégico é uma ferramenta fundamental para coordenar nossa política institucional e as prioridades da gestão nos próximos 4 anos. Nosso foco é ouvir servidores e cidadãos para construir um plano que esteja alinhado às suas necessidades e expectativas. O Plano Estratégico só funciona quando todos se sentem parte dele”, explicou Priscila Borges, diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da SMF.