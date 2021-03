Um homem foi detido Imagem Assessoria

Publicado 01/03/2021 10:50

Niterói - Um homem de 46 anos foi detido por policiais do 12° BPM, no último domingo (28), ao ser visto trafegando em um veículo usado em dois roubos que ocorreram nas Lojas Americanas de Icaraí no mês de fevereiro. O suspeito foi detido na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.



Segundo informações, os agentes detiveram o veículo do acusado após investigações que mostravam que a placa do carro estava envolvida nos crimes. Um dos suspeitos no caso, inclusive, foi morto na Praia de Icaraí recentemente. Ao localizarem o veículo suspeito, os militares abordaram o suposto bandido e o levaram para a 77ª DP (Icaraí).



No local, os agentes constataram que o acusado já possuía outras 07 anotações criminais envolvendo roubo, homicídio, receptação e formação de quadrilha. O bandido foi liberado da 77ª DP (Icaraí) após prestar depoimento. O carro no qual ele estava, no entanto, permanece em posse da polícia.