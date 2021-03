Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:41

Niterói - Uma experiência capaz de despertar reflexões sobre a maneira como as pessoas interagem com o micro e o macro, em diferentes ambientes e contextos. Assim é “im.fusion”, instalação tecnológica e interativa, que chega ao MAC Niterói, na sexta-feira, dia 5 de março de 2021. As visitas seguem protocolos das autoridades sanitárias no combate à pandemia e podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.Do micro ao macro, três cenários são explorados por “im.fusion”. A experiência começa pelo ‘contato’ com moléculas, depois segue para a diversidade de uma floresta e, por fim, explora a imensidão do universo. Em 12 minutos, os visitantes estão imersos em formas coloridas, interagindo por meio de sensores com projeções plenas de efeitos especiais – gráficos e sonoros. A tecnologia utilizada não requer contato físico.Tudo acontece em uma sala escura, com 5,7 metros de largura, 4 metros de altura, e 10,4 metros de profundidade. Câmeras e sensores captam a movimentação das pessoas que passam a interferir casualmente nas exibições. Trata-se de uma metáfora da interação do Homem com a natureza.“Estamos muito animados por receber a Im.Fusion no MAC como a primeira atividade dentro do Museu desde o início da pandemia. A mostra une arte e tecnologia, caminho que pretendemos seguir ao longo do ano”, afirma Victor De Wolf, Diretor do MAC Niterói.“O desenvolvimento de novas tecnologias e as conquistas científicas têm impactado a forma como nos relacionamos com a natureza. Ao mesmo tempo que manipulamos formas diminutas, como vírus e bactérias, exploramos imensidões como a Lua ou Marte. Essas relações inspiraram a criação de im.fusion ”, conta Felipe Reif, um dos idealizadores da experiência, criada por mais de dez pessoas entre Brasil, Chile e Estados Unidos.Sem contatoPara respeitar o distanciamento social, imposto pela pandemia, apenas seis pessoas são admitidas por sessão. Uma cortina de tecido, com tratamento antibacteriano, e equipamentos de filtragem do ar também são parte dos cuidados. Desde o princípio, a instalação previa a interação do público sem necessidade de contato físico num trajeto de sentido único para os visitantes, impedindo o retorno ao início.“Diante da pandemia, essas características foram essenciais para a escolha do projeto, que é produzido pela Dellarte e co-realizado pela BM Produções”, aponta Steffen Dauelsberg, diretor executivo da Dellarte.Para a visitação no MAC foram estabelecidos protocolos para preservar a saúde dos visitantes, funcionários e demais colaboradores do espaço. São obrigatórios o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, aferição da temperatura na entrada do Museu, uso de álcool em gel para higiene das mãos e distanciamento de dois metros.Terceira etapaEsta é a terceira cidade que recebe a instalação. im.fusion. Estreou no Rio de Janeiro, em dezembro, e depois seguiu para Belo Horizonte. “Temos observado que as pessoas se divertem e se sentem seguras com as medidas adotadas”, afirma Byron Mendes, da BM Produções.‘im.fusion’ é apresentada pelo Ministério do Turismo e Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado Rio de Janeiro. Tem patrocínio Master da Enel Distribuição Rio e patrocínio da Youse, com apoio da On Projeções. Criada pela Deeplab Project e realizada pela Dellarte Soluções Culturais, permanece no MAC até 28 de março.SERVIÇOIm.FusionData: de 5 a 28 de março de 2021Local: MAC NiteróiEndereço: Mirante da Boa Viagem, sem númeroVisitação: de terça a domingo, das 10h às 18hA bilheteria fecha 15 minutos antesIngressos: R$ 12 (inteira). Estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos pagam meia (R$ 6). Entrada gratuita para estudantes da rede pública (ensino médio), crianças de até 7 anos, portadores de necessidades especiais, moradores ou nascidos em Niterói (com apresentação do comprovante de residência) e visitantes de bicicleta. Na quarta-feira, a entrada é gratuita para todos.Venda na bilheteria do MAC ou on-line no site da Sympla. No dia do evento, levar o ingresso impresso ou dispositivo móvel (celular, tablet), com o ingresso visível na tela para que possa ser efetuada a leitura do QR Code para validação da entrada.Informações: (21) 2722-1543 | [email protected] | | facebook.com/macniteroi.oficial