Em Niterói, a empresária e especialista em madeixas Ingrid Lifsich, está, literalmente , fazendo a cabeça da mulherada Imagem Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 10:23 | Atualizado 01/03/2021 14:19

Niterói - Autoestima refere-se à qualidade do sujeito satisfeito com sua identidade, ou seja: uma pessoa dotada de confiança e que se valoriza. Uma pessoa que dá importância a si mesma! E se olhar no espelho e ver aquele cabelo sedoso, brilhante e bem cuidado que emoldura lindamente um rosto, faz milagres.



O cabelo é uma parte fundamental de como os outros nos veem. Se você tem um compromisso importante, uma entrevista de emprego ou um evento significativo, o cabelo representa provavelmente, o 50% do que os outros irão ver. Um cabelo saudável e bem cuidado pode nos dar uma boa imagem. Cuidar da saúde dos nossos cabelos é tão importante como cuidar de nós.

Publicidade



Uma autoestima equilibrada é também uma ferramenta de empoderamento pessoal, uma vez que contribui para a saúde emocional e mental de qualquer indivíduo. Pessoas com uma boa imagem de si mesmas são mais seguras, não têm medo de desafios e superam os problemas com mais facilidade e resiliência.

E fala a verdade: no dia que a gente acorda com o cabelo bonito, a sensação é de que podemos dominar o mundo.



Pesquisa sobre saúde mental do All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, encomendada para o Opinion Box, revela que 90% das mulheres se sentem melhor após cuidar dos cabelos. Concluiu-se que os cabelos fazem parte fundamental da aparência, com o poder de transformar, instantaneamente, o visual de uma mulher e a maneira como ela se posiciona no mundo.

Publicidade

A psicóloga Maria Ribeiro atesta: "Uma pessoa com autoestima elevada tem uma saúde mental e emocional equilibrada e, mesmo com todos os padrões de beleza impostos pela sociedade, se ama e se valoriza. Além disso, são pessoas mais seguras no âmbito pessoal e profissional. A baixa autoestima é influenciada por problemas psicológicos, doenças, ansiedade, entre outros transtornos. Além disso, muitas vezes, quando a pessoa sofre com esses problemas ou se acha feia, acaba deixando os cuidados com a aparência de lado e não tendo disposição para atividades físicas, por exemplo. Muda tudo no dia a dia de alguém."



E entre elas, o cabelo tem relação com a sensualidade.

Publicidade



A empresária Ingrid Lifsich, especialista em loiros e em mega hair e embaixadora da marca Clind, atesta para o poder dos fios na maneira como a pessoa se enxerga: “Frequentar um salão de beleza e sair com a aparência renovada dá um frescor a mais, um sentimento de jovialidade, poder, saúde…Sim, o impacto dos cabelos na autoestima é enorme, e as madeixas têm papel fundamental na nossa aparência. Até mesmo um corte de cabelo diferente pode mudar o seu estado de espírito e transformar alguns pontos da personalidade.”

Cliente assídua de Ingrid, a secretária executiva Marcelle Moreira, passou pelas mãos de Ingrid e se diz transformada: "Meu cabelo é parte fundamental da minha personalidade e identidade. Exatamente por isso, gasto sim, tempo e dinheiro dando à ele a importância que ele deve ter. Quando conheci a Ingrid, precisava de um "up" e ela, não só com sua expertise, mas também com sua linha de produtos, revolucionaram minha rotina de cuidados. Desde que conheci, não largo mais e faço questão de manter meu cuidados diários com a linha profissional mesmo em casa. Desde então meus cabelos mudaram 100%. Crescem fortes, brilhosos e saudáveis."

Publicidade

Mas como ter um cabelo forte e saudável e arrancar suspiros por aí? Desde a lavagem até a maneira que você se alimenta interfere na aparência dos seus fios.



Ingrid dá algumas dicas:

Publicidade



1 – Um cabelo limpinho vale ouro: ele deve estar sempre limpo e com aspeto cuidado. Uma dica muito valiosa é o “pré-poo” ou pré-shampoo: trata-se de uma técnica feita antes do shampoo, antes da lavagem dos fios. Serve tanto para ajudar a hidratar e repor nutrientes quanto para ajudar a proteger as pontas da água quente e ação detergente dos shampoos. Por isso antes de lavá-lo, deve escovar primeiro para o desembaraçar e ser mais fácil de pentear no final da lavagem. Lavar com água fria porque a água muito quente estimula a produção de oleosidade (daí ter muitas vezes um aspecto oleoso). A água fria promove brilho e sedosidade.



2 – Atenção aos produtos corretos: há um shampoo e creme específico para cada um e é preciso tomar muita atenção ao couro cabeludo. Ao comprar os produtos deve se certificar de que são os mais adequados. Para um couro cabeludo oleoso, sugerimos que deva evitar os shampoos hidratantes, que se lave muito bem o couro cabeludo e que se retire muito bem o shampoo. Não deve também aplicar condicionador na raiz. No caso de ter um couro cabeludo seco, deve evitar shampoos de volume, optando por procurar shampoos que promovam a umidade e hidratação, shampoos que tenham mentol ou óleo de mirra e evitar produtos com sulfato porque o secam demasiado. Apesar de um couro cabeludo normal não ser tão problemático, é preciso ter cuidados como usar shampoos hidratantes para aumentar o brilho e maciez e usar os fortificantes que ajudam a reparar os danos.

Publicidade



2 – Evite lavar todo dia: isso pode sim fazer muito mal e deixar suas madeixas enfraquecidas. O certo é que você faça as lavagens em dias intercalados. No verão, por conta das altas temperaturas, é normal sentir a necessidade de lavar os fios todos os dias e você até pode lavá-los diariamente, desde que seja usando água fria.



3 – Dormir com o cabelo molhado, de jeito nenhum: e antes de usar os modeladores e placas alisadoras, seque-o totalmente e use um protetor térmico, para não queimar e danificar o fio.

Há inúmeras regras para secar: retirar a umidade do cabelo com uma toalha, escovar pequenas porções de cada vez. Para dar volume deve-se secar com a cabeça virada para baixo e usar um protetor térmico para não queimar o cabelo. Ao secar, deve começar com a temperatura mais elevada e ir diminuído à medida que vai ficando seco.

Publicidade



4 – Nutrição de dentro pra fora: a alimentação é mesmo muito importante, para ter um cabelo saudável, por isso deve evitar o açúcar e o pão branco. O espinafre, a aveia que são alimentos muito ricos. O café da manhã é a refeição mais importante, pois os níveis de energia dos folículos capilares estão mais baixos no início do dia. Alimentação faz parte do fortalecimento da fibra do fio influenciando diretamente na aparência, fortalecimento e crescimento do cabelo.



O ideal é ingerir alimentos como cenoura, espinafre, aveia, salmão, soja, laranja e morango que ajudam a proteger o couro cabeludo, estruturar a queratina e a controlar as mudanças hormonais que podem originar queda de cabelo, entre muitos outros benefícios. Ou seja, comer mais alimentos ricos em proteínas, massagear o couro cabeludo ajuda a estimular o crescimento, usar uma escova “raquete” que desembaraça, hidrata e disciplina o cabelo, e tomar um complexo vitamínico específico para evitar a queda também ajudam muito.