A barreira na entrada das praias é, segundo Axel, uma medida importante para reduzir a circulação de pessoas nas praias nos finais de semana, evitando aglomerações e, consequentemente, a proliferação do coronavírus Imagem Internet

Publicado 17/01/2021 20:57 | Atualizado 17/01/2021 21:00

Niterói - Foi por um motivo forte: a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 17, que fez a prefeitura municipal de Niterói desmobilizar as barreiras sanitárias que foram instaladas no sábado, 16, em vários pontos da Região Oceânica da cidade.

As barreiras foram desmobilizadas exclusivamente neste domingo para que não fossem registrados novos casos de congestionamentos como no dia anterior e para que quem fosse realizar a prova não ficasse prejudicado por conta dos engarrafamentos. De acordo com o prefeito Axel Grael, a decisão foi preciso tomar essa decisão para não prejudicar os candidatos.



“Foi preciso suprimir as barreiras neste domingo para que o deslocamento dos participantes do Enem ocorresse sem prejuízo. Reforço para que as pessoas saiam de casa apenas por motivos de trabalho, compra de alimentos ou medicamentos, motivos médicos ou ida a estabelecimentos cujo funcionamento esteja permitido ou para atividades físicas nas praias nos horários estabelecidos”, disse.



Mas o calor não deu trégua e o que se viu foi muita gente procurando uma forma de se refrescar. Por conta disso, as praias de Niterói ficaram lotadas neste domingo. O acesso livre possibilitou com que as pessoas pudessem chegar até a Região Oceânica e aproveitar o domingo de sol forte, que chegou a atingir sensação térmica de 40º.



Em Itaipu, tanto a areia quanto o mar ficaram lotados de pessoas, sem distanciamento social ou uso de máscara, registrando aglomerações em um momento em que a cidade tenta combater o aumento no número de casos de Covid-19.





Barreiras trouxeram caos no sábado



Ontem, o 16, o fluxo intenso para as praias da R.O. causou intensos engarrafamentos em vários pontos da cidade devido à instalação das barreiras sanitárias e intensificação das ações de fiscalização. A prefeitura afirmou que irá permitir apenas a circulação de moradores mediante apresentação de documentação. O objetivo das barreiras, de acordo com a prefeitura, é evitar a aglomeração de pessoas e proliferação do coronavírus no município.