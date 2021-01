Intuito é reforçar ainda mais união entre ciência e gestão pública Foto Luciana Carneiro

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu com o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Nóbrega. No encontro, realizado no gabinete do reitor, em Icaraí, foi reforçada a parceria entre a Prefeitura e a Universidade e encaminhados novos acordos de cooperação nos setores de saúde, educação e ciência e tecnologia. Uma das primeiras medidas deve ser a retomada do Comitê Científico que orientou o município nas ações de prevenção ao coronavírus e na elaboração do Plano de Transição para um novo normal.



O prefeito Axel Grael ressaltou que o encontro serviu para reforçar a parceria com a UFF para que, através da união entre a ciência e a gestão pública, seja possível uma melhor prestação de serviços ao cidadão e políticas públicas mais eficientes.



“Saímos dessa reunião com a perspectiva de continuar contando com o Comitê Científico, que apoiou a prefeitura em suas tomadas de decisão com relação ao enfrentamento da Covid-19. Além disso, viemos discutir a possibilidade de novas parcerias nas áreas da Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia. O reitor Antonio Claudio é um parceiro da Prefeitura de Niterói. Juntos construímos uma série de parcerias que são muito importantes para a cidade”, explicou o prefeito.



O reitor da UFF, professor Antonio Claudio, agradeceu a presença do prefeito Axel Grael e destacou que o fato de a reunião acontecer menos de um mês depois da posse do chefe do Executivo mostra a força da parceria entre o Município e a universidade.



“Essa visão estratégica da gestão em Niterói é sem dúvida um elemento muito importante para a qualidade dos projetos de cooperação entre a universidade e o município, estabelecendo uma relação em que fosse possível atender de forma mais eficiente os planos da gestão pública e, ao mesmo tempo, potencializar a missão histórica da universidade, trazendo mais eficiência nas entregas para a comunidade. Tenho muita convicção de que Niterói seguirá sendo um exemplo da boa gestão a serviço do cidadão e a UFF faz questão de participar desse movimento”, afirmou o reitor.



Além da discussão para a retomada do Comitê Científico, o prefeito Axel Grael e o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falaram sobre a estruturação de uma parceria para estabelecer uma cooperação ainda maior da Universidade Federal Fluminense com a rede de saúde do município.



“A Universidade Federal Fluminense teve uma participação fundamental no trabalho de coronavírus em Niterói. Percebendo isso, começamos a trabalhar em um plano robusto de interação, que está sendo construído a muitas mãos, em que a UFF vai ampliar o seu papel no sistema de saúde. Essa parceria vai qualificar e muito o atendimento à população, ajudando a cidade e a Prefeitura nos importantes desafios que a Saúde terá nos próximos anos de pandemia e pós pandemia”, comentou o secretário.



O secretário municipal de Educação, Vinícius Wu, falou sobre a necessidade de minimizar os impactos da pandemia nos alunos da rede municipal de ensino. Ao lado do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Sabino, ele detalhou que uma das propostas em discussão é a parceria com a UFF para um trabalho de tutoria, em que jovens formandos da universidade apoiariam os professores da rede durante a retomada em modelo híbrido das aulas em Niterói.



“Nós queremos investir no aprofundamento de uma colaboração que já existe entre a Prefeitura e a Universidade, inclusive, na área da educação. O projeto de tutoria é uma agenda emergencial, a ser posta em prática imediatamente após a volta às aulas. Reambientar os estudantes no ambiente escolar não será uma tarefa fácil. E, para fazer isso, a parceria institucional com a UFF será fundamental”, avaliou.