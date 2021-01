5 pessoas foram presas Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 10:10

Niterói - Policiais Militares do 12° BPM (Niterói) encontraram na noite desta terça- feira (19), uma casa na Estrada da Fazendinha, no Sapê, em Niterói, que funcionava como 'escritório' para um grupo de estelionatários. A PM chegou ao local após denúncia anônima.



No endereço os militares apreenderam 31 documentos falsos, uma impressora, quatro cartões de crédito, uma máquina de cartão, sete celulares e dois laptops.



Ao todo, cinco pessoas foram detidas, entre elas, uma mulher.

Os suspeitos foram levados à 79ª DP (Charitas), onde foram autuados e liberados.