O cantor, compositor e produtor musical Marcos Sabino, um dos grandes nomes da música romântica, e uma importante figura da MPB na década de 80 Imagem Assessoria

Publicado 22/01/2021 08:55

Niterói - Considerada pela gestão municipal como um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento econômico e social da cidade, a Cultura Niterói está sob novo comando. O músico Marcos Sabino volta a assumir a presidência da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Cantor e compositor, Sabino esteve à frente da pasta entre 2009 e 2012. Possui, portanto, experiência em gestão e na cultura de uma forma geral e grande prestígio junto ao setor artístico. O músico ficou conhecido nacionalmente com o sucesso "Reluz", gravado em 1982 e que vendeu mais de 1 milhão de exemplares.



O gestor conta que sua relação com a Fundação de Arte começou com ele ainda jovem, quando a entidade era chamada de Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural – INDC, com sede no Centro. Depois, passando a se chamar FAC, FUNIARTE e, por fim, FAN.



Sabino revela que a reestruturação orgânica e a reedição de projetos, como a ‘Niterói Livros’ e a ‘Niterói Discos’, estão entre as metas da nova gestão. Ele tem intenção de levar a sede dos selos para a Biblioteca Parque de Niterói e, assim, ampliar o espaço de leitura e convivência, com um acervo virtual para pesquisa, mas também físico. O Presidente da FAN vai criar também a ‘Niterói Artes Cênicas”, um selo de interlocução, que promoverá um olhar mais direto e sensível junto ao setor de teatro da cidade.



Outro assunto que está na pauta do gestor é promover o ‘Caminho dos Museus’, que funcionará como um percurso cultural e turístico, já que em um curto espaço, há o Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói, o Museu Janete Costa de Arte Popular, o Solar do Jambeiro, o Museu do Ingá, o Museu Antônio Parreiras, esses dois últimos do Estado, além, claro, da sede da Cultura Niterói, no Ingá.



Segundo Sabino, os artistas e as pessoas da cidade são prioridade neste momento de pandemia e novo presidente pretende investir em jovens artistas e em manifestações culturais por toda cidade. “A ideia é elaborar saraus presenciais, assim que a pandemia permitir, com música e poesia”, revela. “Esta coisa lúdica da cultura é importante. A FAN, além da gestão administrativa da cultura, precisa resgatar alguns dos seus projetos e elaborar novos, sempre valorizando o artista, fomentando as diferentes manifestações culturais e proporcionando entretenimento de qualidade à população. É isso que pretendo fazer à frente da Fundação”, ressalta Sabino.