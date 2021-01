O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que mais de 185 mil pessoas sofrerão com a doença nop triênio 2020-2022 no Brasil Divulgação

Por Luciana Guimarães

Publicado 27/01/2021 00:00 | Atualizado 27/01/2021 14:21

Niterói - ‘Faça da sua prevenção um hábito’ é a campanha da Fundação do Câncer, que alerta, neste verão, sobre os riscos do câncer de pele. São estimados pelo INCA 185.380 novos casos de câncer de pele (melanoma e não melanoma) por ano para o triênio 2020/2022, sendo 87.970 em homens e 97.410 mulheres. Evitar a exposição ao sol, especialmente sem proteção, é a grande pedida para afastar a doença.



Prevenir o câncer de pele é simples, se a população adotar medidas como o uso de protetor solar, chapéus e roupas com fator de proteção aos raios ultravioletas. Especialmente em um país como o Brasil, onde as temperaturas são extremamente altas em seu extenso litoral, a exposição ao sol forte e por períodos prolongados não é recomendada.



Para alertar a população, a Fundação do Câncer, em parceria com a Ecoponte, concessionária que administra a ponte Rio-Niterói, exibirá outdoors da campanha de proteção ao câncer de pele e contra a Covid-19 nos dois sentidos da via. A mensagem lembra o jogo da velha, mostrando ‘cada um no seu quadrado’, o que, de forma lúdica, remete à necessidade de manter distanciamento social, sem descuidar da prevenção do câncer de pele e ao novo coronavírus. A campanha será veiculada na Ponte até março, quando termina o verão.



O câncer de pele melanoma é o mais agressivo e raro. A exposição à radiação solar, câmaras de bronzeamento e a falta de proteção adequada da pele também estão ligadas ao seu aparecimento. No entanto, a ocorrência do melanoma é mais notada pelo aspecto escuro da lesão que costuma chamar atenção. Outra característica é o formato irregular, ou o surgimento de dores, coceira e descamação. Devido ao grande número de casos é importante ter atenção: "Evite a exposição entre 10 e 16 h, use protetor solar e não esqueça a hidratação", orienta o médico Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer. O número de mortes por câncer de pele melanoma no Brasil foi de 1.038 homens e 753 mulheres, apontam também os dados do Ministério da Saúde.



As peças educativas, publicadas nas mídias digitais da Fundação do Câncer, lembram de fazer uma checagem importante antes de sair de casa: “Está levando o essencial, máscara, álcool, protetor solar?”. Além disso, destacam a importância da hidratação e da caminhada à sombra em dias de temperaturas altas, como promete ter esse verão.



Se cuidar é o melhor hábito para prevenir doenças e promover saúde!