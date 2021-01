Aproximadamente 27 toneladas de resíduos recicláveis foram recolhidas das comunidades participantes Imagem Assessoria

27/01/2021

Niterói - Várzea das Moças e Ititioca são as próximas regiões que passarão a integrar o projeto Clin Comunidade Sustentável. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a gestão dos resíduos sólidos gerados em comunidades de difícil acesso, por meio de contêineres semienterrados, que comportam até cinco mil litros, em pontos estratégicos nas partes baixas dessas áreas, em substituição às caçambas tradicionais.



A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) iniciou esta ação em 2020, pelas comunidades Zulu, em Santa Rosa, e Buraco do Boi, no Barreto. A previsão é que Várzea das Moças receba os contêineres já na próxima semana e, em seguida, o trabalho será iniciado em Ititioca. De acordo com o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia, foram realizados estudos que identificaram a necessidade de uma mudança na gestão dos resíduos das comunidades. Ele explica que o número de contenedores está baseado no quantitativo de moradores da área sendo, no mínimo, dois recipientes em cada local: um para resíduos orgânicos úmidos e outro para recicláveis secos.



“Por estarem semienterrados, terem tampas e por conta de sua capacidade, os contenedores não permitem que os resíduos fiquem expostos, evitando danos ao meio ambiente e à saúde da população. Com a instalação dos contêineres semienterrados, estamos levando mais qualidade de vida aos moradores, já que os recipientes apresentam capacidade de armazenamento de um grande volume de resíduos, ocupando uma área menor, e evitando a proliferação de insetos, ratos e outros vetores que podem causar doenças”, diz Luiz Fróes.



A Companhia também tem a preocupação em garantir a educação ambiental nestas localidades, por isso, disponibiliza agentes de educação ambiental para percorrerem as comunidades realizando a distribuição de panfletos informativos e explicando aos moradores como fazer o descarte de forma consciente.



“Nós realizamos um trabalho educativo nas comunidades, mostrando como separar o resíduo e depois descartá-lo de forma consciente. O novo modelo de descarte de resíduos mudou a realidade destas comunidades e o trabalho de conscientização vai continuar, já que a adesão dos moradores é fundamental para a continuidade deste projeto”, afirma Carlos Rocha, diretor responsável pela área ambiental da Clin.



O projeto da Companhia de Limpeza de Niterói facilita o acesso da população local à coleta seletiva, já que um dos recipientes é destinado ao acondicionamento deste tipo de material. Até o momento, cerca de 27 toneladas de resíduos recicláveis foram recolhidas das comunidades participantes.



Morador da comunidade Zulu há mais de 40 anos, o carpinteiro Raimundo Correa conta que já é possível perceber mudanças significativas no dia-a-dia dos moradores com o novo sistema de coleta.



“Foi um grande benefício para a nossa comunidade, antes ficava muita coisa espalhada pelas ruas, atraindo insetos e ratos. Agora, temos uma estrutura mais organizada e com incentivo para que os moradores também contribuam preservando mais a limpeza da área, fazendo o descarte de forma correta”, disse.