Prefeitura esclarece que vacinação dos profissionais de saúde com mais de 60 anos continua Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 10:27

Niterói - A Prefeitura de Niterói inicia, nesta segunda-feira (1), a vacinação de idosos com mais de 90 anos contra a Covid-19. A decisão de modificar o calendário de imunização foi tomada pelo Gabinete de Crise devido ao limitado número de doses de vacina ainda disponíveis antes da chegada de um novo lote, previsto para a próxima quarta-feira (3). A administração municipal entende que, pela vulnerabilidade dos idosos acima de 90 anos, esse grupo deveria ser prioritário em relação aos demais profissionais de saúde que não estão na linha de frente e não são do grupo de risco.



A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizará a imunização dos idosos em quatro policlínicas da cidade: Barreto, Vital Brazil, Itaipu e São Lourenço. Para receber a imunização, será necessário apresentar o documento de identidade. A Prefeitura de Niterói aguarda a chegada de novas remessas de vacinas para iniciar a imunização de outros grupos prioritários. Os profissionais de saúde com menos de 60 anos serão vacinados em uma nova etapa, com data a ser divulgada nos próximos dias.



A vacinação dos profissionais de saúde com mais de 60 anos continua sendo realizada nas quatro Policlínicas e equipes volantes estão imunizando profissionais de saúde da linha de frente em instituições públicas e privadas, idosos que moram em Instituições de Longa Permanência e pessoas com deficiência institucionalizadas e maiores de 18 anos. Os profissionais de saúde com mais de 60 anos devem apresentar o registro profissional, número do CPF ou CNS e documento de identidade com foto. Sem a documentação, a imunização não será possível.



Balanço - Até o fim da tarde de sexta-feira (29), 15.357 pessoas já tinham sido imunizadas em Niterói. A vacinação na cidade começou no dia 19 de janeiro com as 11.620 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. No dia 25, a cidade recebeu mais 7.070 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, importadas pelo Governo Federal.