Em Niterói, usuário deve se encaminhar ao Terminal João Goulart Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:46

Niterói - Os usuários do transporte público têm até o dia 31 de março para fazer a troca do cartão vale transporte antigo (cinza com escrita ‘Bilhete Único’) pelo atual “RioCard Mais”.

Em Niterói, a troca pode ser feita no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, das 8h às 17h. O crédito é mantido e o recebimento do novo cartão acontece na mesma hora.



A troca é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica pois o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte e em 43 cidades do estado do Rio. Para fazer a troca é necessário apresentar o modelo antigo do vale-transporte. Não é necessário apresentar documentação, mas a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível.



“Estamos preparados para atender de forma segura os clientes da Riocard Mais. Todas as lojas foram adaptadas e funcionam de acordo com os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde. As equipes foram treinadas e têm à disposição todos os equipamentos de segurança individual necessários para um atendimento seguro. Estabelecemos um prazo adequado para a troca, respeitando as condições específicas da pandemia. Os clientes terão todas as condições de se programar e fazer a substituição do seu cartão na data mais conveniente”, contou Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais.