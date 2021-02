Internautas poderão enviar perguntas durante a exibição Imagem Divulgação

Niterói - A Unidos do Viradouro vai transmitir na próxima terça-feira, às 19h, através das redes sociais da escola, a primeira edição do projeto “Zé Paulo NÃO canta Viradouro”. No programa, o intérprete da atual campeã do Carnaval carioca não vai entoar nenhum dos sambas-enredo da vermelho e branco e o repertório será formado por obras apresentadas na Avenida pelas coirmãs.



A edição de estreia terá a presença de Neguinho da Beija-Flor e caberá ao dono da voz oficial da Viradouro cantar algumas das obras de desfiles memoráveis da escola de Nilópolis. A parte musical será alternada com um bate-papo descontraído, que terá a participação do presidente Marcelinho Calil. Neguinho vai cantar sucessos da carreira e contar histórias que marcaram sua trajetória na Marquês de Sapucaí, onde estreou em 1976.



“A ideia do projeto é proporcionar um pouco de entretenimento aos sambistas nessa época em que o convívio com suas escolas é impossível, por conta da pandemia. Pretendemos fazer uma edição a cada 15 dias, sempre com Zé Paulo recebendo cantores de coirmãs”, conta Marcelinho.



Ainda durante a exibição do programa, os internautas poderão enviar perguntas a Neguinho da Beija-Flor. A exibição da live será na página da escola no Facebook e no Canal da Viradouro no Youtube.