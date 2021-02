O jornalista aposentado Carlos Ruas, de 93 anos, foi um dos primeiros a tomar a vacina Foto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:30 | Atualizado 01/02/2021 14:30

Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou nesta segunda-feira, 01 de fevereiro, a vacinação contra a Covid-19 de idosos com mais de 90 anos. A decisão foi tomada pelo Gabinete de Crise devido ao limitado número de doses de vacina ainda disponíveis antes da chegada de um novo lote do governo federal. A imunização dos idosos está sendo realizada em quatro policlínicas da cidade: Barreto, Vital Brazil, Itaipu e São Lourenço. Para receber a imunização será necessário levar documento de identidade.



A administração municipal utilizou o critério da vulnerabilidade dos idosos acima de 90 anos para modificar o calendário de vacinação, antes previsto voltado para os demais profissionais de saúde que não estão na linha de frente e não são do grupo de risco. A vacinação dos profissionais de saúde acima de 60 foi suspensa e será retomada assim que novas doses forem entregues pelo Ministério da Saúde à cidade.



A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, em cada local de vacinação, há uma equipe da área do idoso para receber e encaminhar o idoso ao local de vacinação, verificando a necessidade de cada um. Todas as unidades contam com cadeiras de rodas disponíveis para os idosos e o local de aplicação foi instalado próximo à entrada de cada Policlínica para evitar longos deslocamentos. Depois de vacinado, o idoso é mantido na policlínica por um período pequeno em observação.



Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção receberão a vacina em casa por meio de agendamento. A Secretaria de Saúde conta com uma coordenação do idoso que já possui cadastros de acamados.



Na Policlínica Dr. Sérgio Arouca, um dos primeiros a se vacinar foi o jornalista aposentado Carlos Ruas, de 93 anos. Ele conta que foi bem atendido e que vai manter o distanciamento social até a aplicação da segunda dose da vacina, agendada para o dia 3 de março.



“Fui bem atendido, a equipe que me atendeu é bem atenciosa, e gostei de saber que a minha segunda dose está reservada e vai ser aplicada daqui a um mês. Eu vou ficar esse período quietinho em casa para não dizerem que estou abusando porque já fui vacinado. Desde o início do isolamento social tenho tomado todos os cuidados possíveis, saído pouco de casa, sempre nos horários de menos movimento, evitando contato direto com as pessoas e usando máscara”, disse Carlos Ruas, morador de Icaraí.



A aposentada Dalva Porto de Melo, 94 anos, também foi vacinada na manhã desta segunda-feira. Ela disse que se sentiu aliviada, mas que também vai continuar seguindo as orientações para o distanciamento social.



“Minha família foi muito importante nesses meses de isolamento social. Vamos seguir seguindo os protocolos de distanciamento até que todo mundo também seja vacinado. Espero que isso seja logo”, disse Dalva Porto de Melo.



A professora aposentada Maria Felisberta Baptista da Trindade, 90 anos, disse que foi logo tomar a vacina porque quer voltar às suas atividades na Associação dos Aposentados da Universidade Federal Fluminense assim que for possível.



“Fui me vacinar cumprindo as orientações da prefeitura para a vacinação de maiores de 90 anos. Completei essa idade em setembro. Espero que todos sejam vacinados logo para voltarmos com as nossas atividades na Associação dos Aposentados da UFF, que foram paralisadas com a pandemia, e estou sentindo muita falta”, disse Maria Felisberta, que, além da UFF, também foi professora da Rede Municipal de Ensino de Niterói.







Compra de vacinas - A Prefeitura de Niterói entende que vacinar a população é prioridade. Por isso, inclusive, reforçou ao Instituto Butantan a intenção de adquirir imediatamente 1,1 milhão de doses. Como até agora a compra não foi possível, o município precisa aguardar a chegada de doses e fazer a imunização da população por etapas, sempre do grupo mais vulnerável para o menos vulnerável.







Balanço - Até o final da tarde da última sexta-feira (29), 15.357 pessoas já tinham sido imunizadas em Niterói. Não há vacinação nos finais de semana nessa primeira fase. A vacinação em Niterói começou no dia 19 de janeiro com as 11.620 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. No dia 25, a cidade recebeu mais 7.070 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, importadas pelo Governo Federal.







Niterói participou de testes da vacina - O esforço para a imunização em Niterói começou com o ex-prefeito Rodrigo Neves, que, em agosto, autorizou os testes com a CoronaVac na cidade e, em dezembro do ano passado, chegou a assinar com o Instituto Butantan, em São Paulo, um memorando para o fornecimento de 1,1 milhão de doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto, para Niterói. A quantidade seria suficiente para imunizar toda a população da cidade de mais de 500 mil habitantes. Mas o Ministério da Saúde adquiriu toda a produção do Butantan. Com isso, Niterói entrou no Programa Nacional de Vacinação.