Por O Dia

Publicado 02/02/2021 10:50

Niterói - A Prefeitura de Niterói inicia, nesta quarta-feira (03), a vacinação de idosos acamados acima de 90 anos. O agendamento deve ser feito através do e-mail [email protected] , e as mensagens devem conter nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato. Nesta terça-feira (02), as policlínicas do Barreto, Itaipu, Sérgio Arouca e Carlos Antônio da Silva seguem imunizando os idosos a partir de 90 anos. O cronograma foi anunciado pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, nesta segunda-feira (01), em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura.O prefeito Axel Grael frisou a importância da continuidade dos cuidados para prevenção do contágio da Covid-19 e fez um apelo ao público-alvo que está sendo vacinado.“Estamos trabalhando para que a imunização ocorra de forma organizada e contamos com a ajuda da população. Tivemos um número grande de pessoas chegando aos postos de vacinação logo nas primeiras horas do dia. No restante do dia, a imunização transcorreu com absoluta tranquilidade. Para evitar transtornos, recomendamos que, se possível, as pessoas compareçam aos postos em outros horários”, afirmou o prefeito.A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, em cada local de vacinação, há uma equipe da área do idoso para receber e encaminhar a pessoa ao local de vacinação, verificando a necessidade de cada um.Todas as unidades contam com cadeiras de rodas disponíveis para os idosos, e o local de aplicação foi instalado próximo à entrada de cada Policlínica para evitar longos deslocamentos. Depois de vacinado, o idoso é mantido na policlínica por um período pequeno em observação.Segundo o cronograma, na quinta e sexta-feira (04 e 05), o município vai retomar a vacinação dos profissionais de saúde a partir de 60 anos que ainda não se vacinaram, nas quatro policlínicas. Ao comparecer para a vacinação, os profissionais de saúde devem apresentar o registro profissional, número do CPF ou CNS e documento de identidade com foto. Sem a documentação, a imunização não será possível. A divulgação das próximas etapas do calendário depende do envio de novos lotes de vacina pelo Governo Federal.O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, explicou que o processo de vacinação está sendo conduzido de acordo com o número de doses disponíveis para imunização.“As equipes da Secretaria de Saúde estão vacinando e trabalhando diariamente. Apesar da grande procura, especialmente nos últimos dias, conseguimos atender a população de forma rápida, ágil e segura. Na próxima transmissão ao vivo, na quinta-feira, anunciaremos, de forma transparente, o calendário de vacinação da próxima semana. Já estamos com toda a estrutura para fazer o esquema drive-thru de vacinação, aguardando que tenhamos as doses suficientes para colocar esse sistema em funcionamento”.