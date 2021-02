Ação contemplará 50 projetos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:06

Niterói - As inscrições para a chamada pública de Retomada Econômica do Setor Cultural se encerraram no último dia 25 de janeiro, com 879 propostas enviadas, por 519 proponentes. Com investimentos da Secretaria das Culturas | Fundação de Arte de Niterói, na ordem de 1 milhão de reais, a ação contemplará 50 projetos, divididos em 3 categorias.



O Programa, que tem como objetivo mitigar os impactos econômicos decorrentes da epidemia da COVID-19, consiste no apoio às empresas e organizações privadas do setor artístico/cultural, que tiveram suas atividades suspensas em virtude do período de isolamento social determinado por ato do Poder Público.



As 773 propostas aprovadas pela banca de seleção foram assim divididas: 442 para a categoria Ações Culturais; 236 para Oficinas e Cursos de Capacitação; e 95 para Programação, Manutenção e/ou Adequação de Espaços Culturais. Entre os 519 proponentes inscritos, 247, cerca de 48%, são de empresas ou organizações lideradas por mulheres.



A iniciativa leva em consideração os diversos elos da cadeia produtiva do setor para fortalecer as dimensões cidadã, simbólica e econômica da cultura, bem como para estimular a criatividade e o pensamento artístico-cultural, além de garantir o acesso aos bens e serviços culturais.



Outras ações integram o Programa de Retomada, como a reabertura dos teatros municipais, em novembro do ano passado, cujas novas programações contemplam apresentações realizadas somente por artistas de Niterói, com a bilheteria totalmente revertida aos artistas; além de uma série de medidas já realizadas que, ao longo de todo o período de calamidade pública, vêm beneficiando de diferentes maneiras o setor cultural, como o Auxílio para Artesãos, o Arte na Rede, Ingresso Solidário, Auxílio para MEIs, ações da Lei Aldir Blanc, entre outras.