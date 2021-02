Atividades estão funcionando seguindo todos os protocolos Imagem Arquivo Pessoal

Publicado 03/02/2021

Niterói - O Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, está com inscrições abertas para vários esportes e atividades físicas individuais. As vagas são para levantamento de peso olímpico (LPO), luta greco-romana, atletismo, skate e outros esportes olímpicos, como também para ginástica funcional para a terceira idade e dança. A novidade fica por conta do badminton que também está com vagas abertas e lembra um jogo do tênis, mas é jogado com uma espécie de peteca, chamada de volante ou birdie. Neste momento, por conta da pandemia do novo coronavírus, o espaço não está realizando atividades com esportes coletivos. As atividades são todas gratuitas e seguem os protocolos sanitários estabelecidos.





Para se inscrever, é preciso ser morador do Caramujo ou adjacências e procurar a secretaria do Parque que funciona das 8h às 17h, munido da certidão de nascimento e documento do responsável. Atualmente, o espaço está funcionando com turmas menores para respeitar o distanciamento entre os alunos e conta com 400 pessoas em atividades regulares e quase 1200 inscritos em oficinas.



O administrador regional do Fonseca e Adjacências, Oto Bahia, reforça que as atividades previstas para o Parque Esportivo integram três eixos de atuação: esporte, cultura e cidadania, e atenção social.



“O Parque vai abrigar em torno de 30 atividades esportivas, incluindo modalidades olímpicas, e a ideia é que seja um polo de geração de oportunidades para o bairro do Caramujo e adjacências, buscando salvar vidas através do esporte. Também temos projetos com a terceira idade”, explicou o administrador.



O coordenador do Parque, Carlos Aveiro, explica que as atividades estão funcionando seguindo todos os protocolos.



“Estamos seguindo todos os protocolos sanitários. Averiguamos a temperatura de cada pessoa que chega, funcionários e alunos. As atividades são realizadas mantendo o distanciamento permitido, com uso de máscaras e turmas reduzidas. Também disponibilizamos álcool em gel para todos”, destaca Aveiro, como é conhecido na comunidade.



O coordenador ressaltou que, em breve, duas novas modalidades olímpicas devem integrar as atividades do Parque: Tiro com arco e esgrima. “Estamos em tratativa com a confederação para doação do material. Já visitamos a sede, que fica em Maricá, e acredito que logo as modalidades estarão disponíveis”, disse Carlos Aveiro.



Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo – O espaço teve sua última parte entregue em agosto de 2020 e conta com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo, pista de bicicross e skate park que será utilizado por moradores do bairro e adjacências. É possível escolher entre badminton, levantamento de peso olímpico (LPO), luta greco-romana, atletismo, skate, atletismo, ginástica olímpica, salto em distância, salto triplo, muay thai, zumba, ginástica para idosos, além de atendimento social.