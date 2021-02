Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:35

Niterói - A Prefeitura de Niterói retoma nesta quinta-feira (04) a vacinação dos profissionais de saúde maiores de 60 anos nas policlínicas do Barreto, Itaipu, Vital Brazil e São Lourenço. Na última quarta-feira (03), teve início na cidade a vacinação de idosos acamados acima de 90 anos.O agendamento para vacinação dos idosos acamados deve ser feito através do e-mail [email protected] , e as mensagens devem conter nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato.Cronograma- Segundo o cronograma, hoje e amanhã (04 e 05), o município vai retomar a vacinação dos profissionais de saúde a partir de 60 anos que ainda não se vacinaram, nas quatro policlínicas. Ao comparecer para a vacinação, os profissionais de saúde devem apresentar o registro profissional, número do CPF ou CNS e documento de identidade com foto. Sem a documentação, a imunização não será possível. A divulgação das próximas etapas do calendário depende do envio de novos lotes de vacina pelo Governo Federal.O gráfico Waldemir da Conceição Andrade, de 56 anos, agendou a visita da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói para a vacinação do pai. Waldomiro de Andrade, 92 anos, recebeu a vacina em casa, em Riodades, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói.“Não tivemos dificuldades para agendar a vacinação e foi muito emocionante ver meu pai sendo imunizado contra essa doença terrível”, disse Waldemir. Ele contou que os pais estão em casa desde o início da pandemia e só saíram para visitar a filha, em Itaipuaçu, mas seguindo todos os protocolos sanitários.O idoso foi vacinado por uma equipe do Médico de Família da Teixeira de Freitas, onde a família é cadastrada e recebia atendimento domiciliar antes mesmo do início da pandemia.“A equipe do Médico da Família faz um trabalho maravilhoso com os meus pais há alguns anos. Sempre visitando, sempre encaminhando para exames e consultas. Todos são muito carinhosos com eles”, elogiou Waldemir, que agora diz que vai esperar com mais tranquilidade a vez dele, dos irmãos e dos sobrinhos serem imunizados também.A aposentada Rita Monteiro Moraes, 95 anos, também foi vacinada em casa nesta quarta-feira. Foi a filha dela, Eliete Monteiro Moraes, 55 anos, quem recebeu a equipe volante de vacinação. “Minha mãe está muito debilitada para ir até um posto de vacinação. Esse trabalho que a prefeitura está fazendo, com a vacinação em casa, é um grande alívio para nós. Não teríamos como levá-la para ser vacinada”, contou Eliete.