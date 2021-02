Niterói, junto à regional da Metropolitana 2, foi pioneira em todo país na implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no ano de 2004 Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:30 | Atualizado 06/02/2021 10:31

Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou a reforma e ampliação das instalações da Central de Regulação do Serviço Móvel de Urgência (Samu) da Região Metropolitana 2, que fica no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Centro. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, esteve no local da obra para fazer uma vistoria e autorizar o começo das intervenções, que devem durar 5 meses.



A sede será modernizada e readequada, com a ampliação na sala da central, o que permitirá aumentar o número de atendimentos, sala de desestresse, repouso, recepção e banheiros novos. A estrutura, que será totalmente acessível, terá 378,75 m². O atendimento seguirá normalmente durante as obras. De acordo com o secretário Rodrigo Oliveira, o investimento é fundamental para possibilitar melhores condições de trabalho aos profissionais.



“É uma equipe dedicada 24h a salvar vidas, em um trabalho integrado no socorro eficiente e rápido. Garantir a recuperação e ampliação desse espaço físico, além de maior aporte de recursos tecnológicos, significa um serviço com maior qualidade a nossa população”, destacou.



A central do Samu atende, além de Niterói, outros seis municípios da Região Metropolitana 2: São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Itaboraí e Maricá. Na unidade, é feita a triagem, avaliação, distribuição e monitoramento dos chamados. São cerca de 400 por dia, explica a coordenadora geral da central, Verônica Alcoforado.



“Muitas das nossas ocorrências são resolvidas pelo próprio telefone, através do serviço de telemedicina, o que ajuda a desafogar as demandas das ambulâncias e dos hospitais de urgência e emergência. Melhorar a nossa estrutura é mais um passo decisivo na qualificação e consolidação das políticas de urgência na região”, ressaltou.