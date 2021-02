Por O Dia

Publicado 07/02/2021 11:35 | Atualizado 07/02/2021 11:59

Niterói - Antonio Schumacher, fotógrafo apaixonado por sua cidade, apresenta ao público o livro Niterói Fatos e Fotos, publicado sob o selo da DB Editora. A obra, ricamente produzida, traz 50 dos principais pontos histórico-culturais de Niterói, a maioria patrimônios tombados. O livro é uma homenagem sutil e elegante, às belezas da Cidade Sorriso, que, através das lentes amorosas do fotógrafo, transbordam emoção e sensibilidade em todas as páginas.

Niterói Fatos e Fotos tem, em sua composição, registros em textos bilíngues e fotos em ângulos originais, inclusive aéreos, de monumentos arquitetônicos entre os mais antigos do país, e recantos naturais de deixar enlevados os mais exigentes espectadores. São prédios centenários, museus, Fortes militares, igrejas, hortos e parques ecológicos, equipamentos culturais e praias paradisíacas.

Também estão entre os locais selecionados a lendária Pedra do Índio, o sesquicentenário Theatro Municipal João Caetano - berço das artes cênicas brasileiras - e a Ponte Rio-Niterói, que já foi a segunda maior via suspensa do mundo. Todas as imagens apresentadas no livro são assinadas pelo fotógrafo. Muitas delas pertencem ao seu arquivo pessoal, no entanto, a maioria foi realizada especialmente para esta publicação.

"Observando alguns registros fotográficos existentes das maravilhas de Niterói, percebi que faltava algo, geralmente apenas as fachadas eram retratadas. Daí veio a ideia de produzir um livro de fotos sobre a cidade sob um ponto de vista especial, que incluísse cliques aéreos de drone e ângulos internos, com foco na arquitetura de época, proporcionando ao público uma perspectiva diferente de cada local", conta Schumacher.

Franciane Barbosa, sua irmã e sócia na DB Editora, que comemora 16 anos de fundação em 2021, abraçou a iniciativa e abrilhantou, ainda mais, a obra com a história resumida de cada ponto retratado, em português e inglês, o que torna o conteúdo do livro mais acessível aos visitantes estrangeiros. Após quatro anos guardado à espera de financiamento, o projeto enfim se realizou por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Niterói, tendo como único incentivador o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na pessoa de sua diretora a, sempre visionária, Dra. Ilza Fellows, ao qual a dupla é grata por ter proporcionado os meios necessários para a realização deste lindo sonho.

A obra teve distribuição em escolas, faculdades, bibliotecas, instituições filantrópicas e aparelhos culturais, além da Neltur e da FAN. Uma tiragem extra foi reservada para venda. Mais informações pelo site dbeditora.com ou pelo telefone (21) 97922-0004.

Especializado, há mais de dez anos, em fotos de arquitetura e paisagens, Schumacher é formado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira. O fotógrafo de 40 anos é casado com Sandy Gomes, pai de Bruna e Caio e diretor de design e fotografia da DB Editora.