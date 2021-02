Pesquisa vai orientar os caminhos da educação neste reinício das aulas Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 10:20

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) iniciou na última sexta-feira (05) uma consulta pública com pais e responsáveis por alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é conhecer melhor a realidade das famílias e auxiliar no planejamento da retomada das aulas para 2021. As perguntas ficarão disponíveis até o dia 28 de fevereiro na plataforma Colab e podem ser acessadas em https://consultas.colab.re/retomadadasaulas. A pesquisa envolve desde o uso de internet pela família até a intenção de enviar as crianças para as escolas em caso de aulas presenciais.





Segundo o secretário de Educação, Vinicius Wu, essa pesquisa vai orientar os caminhos da educação neste reinício das aulas, pois vai mostrar a opinião de todos os integrantes da comunidade escolar.





“A prefeitura de Niterói pretende ampliar o diálogo sobre o futuro da educação na cidade e envolver pais, mães e profissionais da educação no desenvolvimento do plano de retomada das aulas que terá como uma de suas características fundamentais a transparência. A consulta tem por objetivo identificar e mapear problemas e dificuldades enfrentados no último ano e ouvir a opinião de todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Professores também serão ouvidos. E com base no diálogo construiremos as melhores soluções para minimizar os efeitos da pandemia sobre a rede municipal", explicou o secretário.





A pesquisa conta com perguntas como: "qual a principal forma que você e sua família utilizam a internet em casa?", "qual aparelho usam internet, com as opções do celular, tablet e notebook", "quais os aplicativos que a família usa, com as opções de WhatsApp, Facebook e sites de busca", se a pessoa auxiliou o aluno nas atividades durante a pandemia e quais atividades fizeram juntos, com quem o estudante tirava dúvidas sobre o que estava estudando; e se o responsável observou alguma mudança no comportamento da criança durante a pandemia.





Planejamento - No dia 29 de janeiro, a SME e a FME apresentaram o plano de retomada para as aulas da rede municipal. O plano se baseia em dois possíveis cenários: um primeiro com aulas apenas no modelo remoto, de forma virtual, e um segundo com ensino híbrido, que inclui também aulas presenciais.





O plano prevê o uso da plataforma de ensino online ConectEdu (plataforma única), a capacitação dos professores, o aproveitamento do Portal Educacional com videoaulas produzidas por professores e pelo Canal Futura, de cadernos de aprendizagens (material impresso produzido pelos profissionais da rede), e estudos tutorados via planos semanais e solução de dúvidas via chat disponível no Portal Educacional com o apoio de bolsistas do Programa de Aprendizagem Intensiva, entre outras ações.





O secretário falou da expectativa para a retomada das atividades escolares e dos desafios para 2021. Ele destacou ainda que este é um dos planos mais abrangentes de retomada das aulas das cidades brasileiras.





“Em nome daqueles que mais precisam da educação pública no país, estamos apresentando esse plano e vamos trabalhar de maneira decidida para garantir que nenhuma criança fique para trás em Niterói. Vamos fazer o esforço que for preciso para garantir o futuro da educação pública e da escola pública no município”, afirmou.





O Plano de Retomada é fruto de trabalho integrado que envolveu diversas unidades de governo, como as secretarias de Saúde, Assistência Social, Planejamento, Fazenda, Cultura, Ciência e Tecnologia e Nittrans. De acordo com ele, este é um plano transparente de retomada, aberto a contribuições e aperfeiçoamento das ideias apresentadas. Nesse processo, diversas instituições da sociedade civil foram ouvidas, em especial, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe), o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério Público (MP), a Sociedade de Pediatria, a Famnit e a Câmara Municipal de Vereadores.