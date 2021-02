Apesar do aumento, a Estação Hidroviária de Charitas segue fechada e as operações, suspensas. Imagem Internet

Publicado 10/02/2021

Niterói - A partir desta sexta-feira, 12 de fevereiro, a travessia de barcas vai ficar mais cara. A tarifa da linha social Praça XV - Arariboia passa de R$ 6,50 para R$ 6,90. Já a linha seletiva Charitas - Praça XV passará de R$ 18,20 para R$ 19. Apesar do aumento, a Estação Hidroviária de Charitas segue fechada e as operações, suspensas.







No começo de janeiro, a concessionária CCR já havia comunicado que obteve, junto à Agência Reguladora (Agetransp) a autorização para reajustar as passagens, de acordo com o contrato. Na ocasião, a empresa já havia esclarecido que o aumento entraria em vigor em 12 de fevereiro.





Além das duas linhas que atendem Niterói, a CCR também fará reajuste da tarifa turística DivSul. As linhas Mangaratiba - Ilha Grande - Angra dos Reis vão aumentar de R$ 17,30 para R$ 18,40.