Por Bruna Fernandes

Publicado 12/02/2021 00:00

Atualmente, há várias maneiras de se preparar um bom café, de um mesmo produto, extraído em diferentes métodos de preparo, com diferentes técnicas, resultando também em um distinto aroma e sabor. Pois o Bistrô Fika Bike e Café, em Niterói, realizará, amanhã, em parceria com a microtorrefação Café Couto, um workshop gratuito sobre diferentes métodos de extração da bebida, para quem quer começar a consumir, entender e fazer cafés de qualidade em casa.

O workshop será ministrado pelo barista Bruno Couto, que realiza a torra e moagem dos grãos semanalmente e irá apresentar diferentes métodos de extração V60, como Koar, Hario e Bialetti, que são métodos de filtragem em ângulo de 60 graus, que produzem resultados diferentes na xícara.

"Vamos falar sobre o conceito de cafés especiais e a comparação com café tradicional. O objetivo é apresentar quais são as características de cada método, mostrar como o café tem nuances totalmente diferentes somente mudando o método de preparo e fazendo com que os participantes entendam como o café é extraído nos diferentes métodos", explica.

O evento será finalizado com degustação das bebidas apresentadas e venda dos cafés especiais de diversas regiões do estado do Rio. O Fika Bike e Café fica na Rua Marquês de Paraná, 220, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, e sábado das 8h às 16h.