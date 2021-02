Linha Cocotá não funcionará Imagem Internet

Publicado 11/02/2021 10:07

Niterói - A CCR Barcas vai operar com as grades de fins de semana e feriados nos dias 13/2 (sábado), 14/2 (domingo) e 16/2 (terça-feira). Sendo assim, nesses dias, na linha Arariboia, as travessias acontecerão a cada 60 minutos das 5h30 às 20h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 21h no trajeto Rio-Niterói; na linha Paquetá, as viagens ocorrem conforme disponível em http://www.grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081, e a linha Cocotá não funcionará.



Já nos dias 15/2 (segunda-feira) e 17/2 (quarta-feira), as travessias serão realizadas conforme as grades de horário de dias úteis, disponível em http://www.grupoccr.com.br/barcas/noticias/medidas-contra-o-coronavirus?id=4081.



Em cumprimento a Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do Novo Coronavírus (Covid-19), a linha Charitas segue sem operação.



Vale ressaltar que para evitar aglomeração no interior das estações e nos barcos, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez. Em cumprimento a decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a prevenção do aumento do número de casos do novo coronavírus, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte aquaviário. A CCR Barcas orienta os usuários acerca da medida nos terminais e embarcações.