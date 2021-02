No sábado (06/03), as atividades serão transmitidas ao vivo diretamente do MAC (Museu de Arte Contemporânea) Imagem Divulgação

Niterói - Festival de Performance e Novas Mídias acontece pela primeira vez em Niterói, nos dias 4, 5 e 6 de março (quinta a sábado), com todas atividades virtuais e gratuitas, reunindo artistas, pesquisadores e coletivos que promovem o encontro entre arte e tecnologias.



Depois de navegar por Rio Preto e São Paulo, o festival desembarca em Niterói em uma edição totalmente online. No sábado (06/03), as atividades serão transmitidas ao vivo diretamente do MAC (Museu de Arte Contemporânea), através do site e do youtube do PERFÍDIA.



Além das performances, o festival também vai contar com atividades formativas, uma mostra de videoperformances e o perfidinha, trazendo pela primeira vez uma atividade voltada para crianças e suas famílias.



A proposta do evento é promover o trabalho de criadores que navegam entre as artes da presença - teatro, dança, performance, música ao vivo e intervenções urbanas - e as artes digitais - vídeo, som eletrônico, luz, projeções, mappings, circuit bendings, gambiarras, instalações interativas, entre outras infinitas possibilidades.



PERFÍDIA é um festival itinerante criado pelos artistas Luciana Ramin e Otávio Oscar, que querem articular parcerias com agentes culturais de diversos territórios Brasil afora para ocupar de forma criativa as cidades e valorizar o potencial dos artistas locais. As primeiras edições aconteceram no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto (2017), e na capital (2019), ocupando o bairro da Luz, região de alta vulnerabilidade social conhecida como 'cracolândia'.



Sobre a ideia de criar o PERFÍDIA, Luciana comenta: “A arte e a tecnologia sempre caminharam juntas, mas sempre foi um meio muito restrito. Hoje em dia com a popularização dos aparelhos digitais e da internet, ficou mais acessível você ser um artista digital, e isso acabou abrindo um multiverso infinito de possibilidades e experimentos. O PERFÍDIA acaba atuando como uma plataforma para que artistas que se arriscam nessas inovações encontrem um lugar de estímulo, valorização e troca”.



Segundo Otávio, o PERFÍDIA quer “abrir caminhos para essa nova geração de artistas que atravessam as fronteiras e usam as tecnologias de forma inventiva e afetiva, muitas vezes ficando sem lugar nesses espaços mais conservadores da Arte, onde tudo está dividido em prateleiras e categorias. Além disso, queremos contribuir para avançar cada vez mais na diversidade de narrativas e de protagonismos nos ambientes de produção artística, que é uma necessidade urgente".



A curadoria do evento será focada na cena fluminense, uma vez que a valorização dos artistas locais é uma das filosofias que marcam a itinerância do PERFÍDIA. A vinda à cidade é realizada pela produtora cultural niteroiense Carol Rodriguez, a partir de sua percepção do potencial de uma proposta como essa na região, onde muitos artistas da nova geração vêm experimentando e inovando com o uso das tecnologias digitais.



Sobre realizar o Festival em Niterói, Carol diz: “Quando eu participei do PERFÍDIA em São Paulo, a realização de um festival que envolve artes e tecnologia fora dos grandes centros culturais me fez pensar muito em Niterói. Niterói tem muitos artistas, mas a maioria precisa sair da cidade para ganhar visibilidade. Então eu pensei que o festival poderia fazer sentido aqui. Uma plataforma que abre esse espaço para a cena local com a perspectiva da troca, do compartilhamento, do encontro. O encontro precisou ser adaptado por conta desse momento em que vivemos, o que está sendo um enorme desafio! Mas também é um grande momento para que a própria tecnologia seja uma ferramenta estratégica que traga outras possibilidades para a produção cultural.”



Diante do cenário de pandemia, que se estende em 2021, toda a programação do PERFÍDIA NITERÓI será realizada de forma virtual, através do Youtube do festival. E no sábado, com uma programação de performances transmitidas ao vivo direto da área externa do MAC, os espectadores poderão curtir o fim de tarde e a noite de sábado regados a performances de vídeo mapping (projeção de vídeo mapeada) na arquitetura do museu, acompanhadas por artistas autorais da música eletrônica, em variadas vertentes.



Entre as atrações confirmadas estão: UJIMA GANG, coletivo de jovens criadores de conteúdo audiovisual de Niterói; Aya Ibeji, artista multimídia e DJ, que trabalha e reside entre São Paulo e Rio de Janeiro; a artista carioca Andressa Núbia, com produções em vídeo mapping e realidade virtual a partir da pesquisa sobre memórias e espiritualidades pelas ancestralidades e o VJ residente do festival Guigga Tomaz.



As transmissões poderão ser acompanhadas pelo Youtube do Festival e ficarão disponíveis no canal.



O PERFÍDIA NITERÓI 2021 é uma realização da Neociclo Cultural em parceria com a Plataforma PERFÍDIA, sendo apoiada por: Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.